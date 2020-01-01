دعم جديد للنصر عن طريق عبدالعزيز بغلف

بغلف يواصل دعمه للنصر السعودي

واصل عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي في قائمة نادي النصر، دعمًا جديدًا للفريق اليوم الخميس استمرارًا لما يقدمه مؤخرًا للعالمي.

النصر تعادل اليوم مع ضمك ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خارج أرضه.

ويسعى العالمي للحفاظ على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الموسم الحالي بعد تحقيقه النسخة الماضية على حساب الهلال.

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وقال بغلف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " لتكتمل المنظومة، ولأجل كيان عشقناه بصدق في انكساراته قبل أفراحه، أتشرف بتقديم دعم للكيان وإدارته ولإسعاد جمهوره الوفي المخلص مبلغ مليونين وخمسمائة ألف ريال".

دعوة لكل مخلص يحب الكيان .

لا زالت خفافيش الظلام تظهر وتطل برأسها العفن .. هدمآ وتجريحآ .. مارسوا هذه الادوار سنينآ لإسقاط الكيان ليقتاتوا من خلفه.كرهآ وحقدآ وحسدآ.

لو طلبت من احدهم الدعم او الحضور لوجدته اول الهاربين.

آبكلام هؤلاء نثق او نستمع؟!!!

لا افرحكم الله بإنكسار النصر🙏 — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) January 30, 2020

وكان بغلف قد قدم منذ فترة وجيزة دعمًا أخر لفريق النصر بقيمة 5 ملايين ريال ليستمر الدعم القوي مؤخرًا من العضو الذهبي.

ويسعى النصر خلال الفترة المقبلة لاستقطاب بعض اللاعبين والحفاظ على القوام الفريق الرئيسي لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والبطولات.