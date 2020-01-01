دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

دعم جديد للنصر عن طريق عبدالعزيز بغلف

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النصر
بغلف يواصل دعمه للنصر السعودي

واصل عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي في قائمة نادي النصر، دعمًا جديدًا للفريق اليوم الخميس استمرارًا لما يقدمه مؤخرًا للعالمي.

النصر تعادل اليوم مع ضمك ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خارج أرضه.

ويسعى العالمي للحفاظ على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الموسم الحالي بعد تحقيقه النسخة الماضية على حساب الهلال.

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    وقال بغلف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " لتكتمل المنظومة، ولأجل كيان عشقناه بصدق في انكساراته قبل أفراحه، أتشرف بتقديم دعم للكيان وإدارته ولإسعاد جمهوره الوفي المخلص مبلغ مليونين وخمسمائة ألف ريال".

    وكان بغلف قد قدم منذ فترة وجيزة دعمًا أخر لفريق النصر بقيمة 5 ملايين ريال ليستمر الدعم القوي مؤخرًا من العضو الذهبي.

    ويسعى النصر خلال الفترة المقبلة لاستقطاب بعض اللاعبين والحفاظ على القوام الفريق الرئيسي لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والبطولات.

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