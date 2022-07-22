وزارة الرياضة السعودية اعتمدت آلية جديدة في مبادرة الحوكمة

أعلنت وزارة الرياضة السعودية اعتماد آلية جديدة لتقديم مبالغ الدعم المالي الخاصة بمبادرة الحوكمة للأندية السعودية في المواسم القادم، حيث تم تقسيم الأندية جميعًا إلى 6 فئات بالاعتماد على نتائجها في المبادرة خلال الموسم الماضي.

وتم التقسيم حسب الدرجات التي حققتها الأندية في المعايير الخمسة المعتمدة في مبادرة الحوكمة خلال الموسم الماضي، وهي الاستراتيجية والقيادة، الإدارة والتشغيل، الالتزام والتحكم والرقابة، الإدارة المالية والأنشطة التسويقية والفعاليات.

وسيتم منح أندية الفئة الأولى حال حققت المعايير المطلوبة في الموسم القادم 28 مليون ريال سعودي، فيما ستحصل أندية الفئة الثانية على 23 مليون ريال، والثالثة على 20 مليون، فيما لن تحصل أندية الفئة الرابعة سوى على 2.5 مليون ريال والخامسة على مليون ريال.

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أندية الفئة السادسة وعددها 109 هي التي لم تتمكن من الدخول في الدعم الحالي لمبادرة حوكمة الأندية بسبب عدم استيفائها الشروط المطلوبة للانضمام، ولن تحصل أندية هذه الفئة على أي مبالغ مالية، لكنها ستخضع لورش عمل وتدريب متواصل تمهيدا لدخولها في الفئة الأعلى موسم 2023-2024.

وجاءت أندية الهلال والشباب والاتفاق فقط في الفئة الأولى بعد أن نجحت في تحقيق درجة تقييم 6 من 7 أو أكثر لكل معيار من المعايير الخمسة المعتمدة في مبادرة الحوكمة خلال الموسم الماضي، فيما حلت أندية النصر والتعاون والحزم والفيحاء والفيصلي في المركز الثاني بعدما نجحت في تحقيق متوسط 6 من 7 أو أكثر من مجموع المعايير الخمسة.

الفئة الثالثة ضمت أندية

الباطن، الطائي، الاتحاد، الرائد، ضمك، أبها، الأهلي، القادسية، الخليج، العدالة، الوحدة، والرياض وقد حققت الموسم الماضي متوسط التقييم 5 من 7 أو أكثر من مجموع المعايير.

وضمت المستويات الثلاثة الأخيرة بقية الأندية وجميعها من الدوري السعودي بمختلف درجاته باستثناء دوري المحترفين، حيت تواجدت جميع أنديته في المستويات الثلاثة الأولى.

وأوضحت الوزارة أن هذه الآلية الجديدة والتي ستطبق بدءًا من الموسم القادم تهدف إلى رفع مستوى حوكمة العمل وتحسين المكافآت الممنوحة للأندية دون اعتبار لدرجة النادي على مستوى الفريق الأول لكرة القدم، على أن يستمر العمل بهذه الآلية في نهاية كل موسم رياضي وفق البنود المعتمدة.