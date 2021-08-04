دعم أسطوري من جماهير آرسنال لساكا ضد العنصرية يتركه "عاجزًا" عن الكلام!

بادرة مميزة للغاية..

بادرت جماهير آرسنال بدعم بوكايو ساكا ضد العنصرية بصورة مثالية بالتعاون من النادي، بعد وضع رسائل دعمه على جدار داخل مقر تدريبات الجانرز.

ساكا سقط ضحية للعنصرية بعد إهداره لركلة جزاء حاسمة في نهائي يورو 2020 لمنتخب إنجلترا أمام إيطاليا تسببت في خسارة الأسود الثلاثة.

وعلى الرغم من كل ما أعلنه آرسنال من دعم، قررت الجماهير أن تعبر عن دعمها بطريقتها الخاصة، وساعدهم النادي بإلصاق كافة رسائلهم على الجدار.

وعاد ساكا البالغ من العمر 19 عامًا إلى تدريبات آرسنال أخيرًا، ليجد هذه الرسائل الداعمة له ويشعر بالفخر مما رآه.

حول ذلك، قال ساكا لتلفزيون آرسنال بعد قراءة ما كُتب حوله على الجدار "كيف أقول شكراً لك على كل هذا؟ هل يمكنني استلامها كلها وأخذها للمنزل؟ هل يمكنك مساعدتي؟".

وكان ضمن أحد الرسائل الداعمة لساكا رسالة من طفل دعاه إلى تناول المثلجات على حسابه الشخصي، مع ممارسة كرة القدم سويًا في الحديقة، ووعده بأن يفعلاها سويًا قريبًا.

ويستعد آرسنال لبداية موسمه الجديد يوم الجمعة 13 أغسطس بمواجهة الصاعد حديثًا للأضواء برينتفورد خارج الديار.

ساكا يعيش موسمه الثالث مع الفريق الأول لآرسنال، بعد أن صُعِّد رفقة أوناي إيمري، وتألق بشدة في آخر عامين مع ميكيل أرتيتا.