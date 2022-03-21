دعمًا للأطفال المتضررين .. بيكهام يسلم حساب "إنستجرام" لطبيبة أوكرانية!

قام ديفيد بيكهام أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بتسليم حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي إلى طبيب في أوكرانيا يوم الأحد، مع استمرار الغزو الروسي للبلد الأوروبي.

وقرر بيكهام، المالك المشارك لنادي إنتر ميامي الأمريكي، استغلال انتشاره الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي لمعاناة العاملين على الأرض في أوكرانيا.

وتمكن متابعو بيكهام، البالغ عددهم 71 مليونًا، من رؤية الظروف التي يضطر الأطباء للتعامل معها خلال الصراع العسكري، حيث سلم حسابه إلى إرينا، أخصائية تخدير الأطفال، خلال نهاية الأسبوع.

ماذا قيل؟

وكتب بيكهام على حسابه: "اليوم أسلم قنواتي الاجتماعية إلى إيرينا، رئيسة المركز الإقليمي للولادة في خاركيف، أوكرانيا، حيث تساعد الأمهات على الولادة".

وأضاف: "توجهوا إلى قصصي لمعرفة المزيد عن العمل الرائع التي تقوم به إيرينا والعاملين الصحيين مثلها لإنقاذ الأرواح في أوكرانيا".

ووصفت إيرينا الحقيقة المروعة لمحاولة رعاية الأطفال حديثي الولادة في خاركيف التي مزقتها الحرب، وتذكرت اضطرارها لإجلاء العديد من النساء الحوامل والأمهات إلى قبو المستشفى في اليوم الأول من الغزو.

وباستخدام خاصية القصص على حساب بيكهام في "إنستجرام" قالت إيرينا: "لقد كانت ثلاث ساعات مروعة قضيناها معًا، لسوء الحظ لا يمكننا نقل الأطفال المتواجدين في العناية المركزة إلى الطابق السفلي لأنهم يعتمدون على معدات إنقاذ الحياة".

وأضاف: "كانت الأيام الأولى هي الأصعب، كان علينا تعلم كيفية التعامل مع القصف والضربات".

كما شارك إيرينا أيضًا مجموعة من اللقطات والصور لظروف عملها، مضيفة: "ربما نجازف بحياتنا، لكننا لا نفكر في الأمر على الإطلاق، نحن نحب عملنا، الأطباء والممرضات هنا، نحن قلقون ونبكي، لكن لا أحد سوف يستسلم".

تبرعات بيكهام لدعم اليونيسف

أنشأ بيكهام صندوقًا لنداء اليونيسف للطوارئ في وقت سابق من هذا الشهر في محاولة لتقديم المساعدة للعدد المتزايد من اللاجئين الذين يغادرون أوكرانيا، والذي تجاوز الآن عتبة المليون.

كما أن لاعب خط الوسط السابق، الذي كان سفيراً لليونيسف منذ 2005، ينشر على حساباته بانتظام حول تأثير الصراع على الأطفال.

توفر منظمة المعونة الإنسانية للعائلات إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة والغذاء في أوكرانيا مع ضمان استمرار خدمات حماية الطفل.

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