دعارة الكرة الذهبية .. عن بضاعة مبابي ويامال "منتهية الصلاحية"

هل تعلم عزيزي القاريء أن في منطقة "دي فارين" الشهيرة بأمستردام للدعارة يمنع منعًا باتًا التصوير حفاظًا على كرامة العاملات وسلامتهن؟! ولكن تلك هولندا، نحن هنا للحديث عن ما يحدث في فرنسا.

في فرنسا، تحول سباق الكرة الذهبية التي تقدمها صحيفتها الأشهر "ليكيب" و"فرانس فوتبول" إلى مستوى غير مسبوق من الابتذال يمكن وصفه بالدعارة الإعلامية من قبل المرشحين، تصريحات من كل حدب وصوب بخصوص أحقية كل طرف بالجائزة، "أنا استحق الكرة الذهبية لأنني فزت بكأس العالم"، "أنا أستحق الكرة الذهبية لأنني حققت دوري أبطال أوروبا"، "أنا استحق الكرة الذهبية لأنني سجلت هذا الكم من الأهداف"، وتتوالى المطالبات.

ليس غريبًا أن يرى كل لاعب نفسه من المرشحين الأبرز الأحق لتحقيق الكرة الذهبية، لا عيب في ذلك، ولكن لأول مرة نرى هذا الفيض من الحوارات من كل مرشح للترويج لنفسه وأحقيته قبل أسابيع من الإعلان عن الفائز أكتوبر القادم.

تناسى هؤلاء أن فترة التقييم قد انتهت لأن الجائزة تعطى على أساس ما قُدم الموسم الماضي وانتهى ذلك بهدف فيران توريس لإسبانيا ضد الأرجنتين يوليو الماضي، وتناسوا أيضًا أن جزء من تقييم اختيار الفائز بجانب إنجازاته الجماعية والفردية هو "اللعب النظيف"، مصطلح رمادي ولكن يفترض أن يحتوي على نزاهة المنافسة واحترام المنافسين.

رأينا "رخص" مبابي في استجداء إفريقيا بعد أن تذكر فجأة وهو الهداف التاريخي لديوك فرنسا بأنه من أصول جزائرية كاميرونية، بينما مبابي قرر الاستهزاء بمنافسيه الذين سجلوا أكثر منه لأنه يرى أن مكانهم قائمة أفضل هداف لأن الكرة الذهبية لا تعطى لمن يسجل ثمانين هدفًا، بينما في باريس قرر بي إس جي إرسال الثلاثي عثمان ديمبيلي، خفيتشا كفاراتسخيليا، وفابيان رويز لمبارزة بعضهم البعض في حرب تصريحات حول من الأحق بالجائزة، سيناريو عاشه برشلونة العام الماضي بين رافينيا ويامال وأنهى الكرة الذهبية لديمبيلي نفسه.









الفقرة الماضية هي مجرد أمثلة ليس أكثر مما قيل في الأسابيع الماضية، خصوصًا من مبابي ويامال، ما حول سباق كان في الماضي له خصوصيته واحترامه لما يشبه حروب مغنيون الراب، والغريب أن حتى مانح الجائزة شارك في الحفل بإعطاء المتنافسين منبرًا للإدلاء بتلك التصريحات من بوابة الحوارات المجدولة سابقًا في عدد ما قبل الإعلان عن الفائز، وكأنه موافقة ضمنية منها على هذا النهج الجديد.

باريس سان جيرمان غضب من "ليكيب" لأنها استضافت ثلاثة من مرشحيه سويًا بينما أفردت صفحات وصفحات للاعبه السابق مبابي بمفرده، بينما ريال مدريد أطلق العنان لمبابي للتغني بإنجازاته الفردية وكأنه يحاول محو الموسم الصفري الذي عاشه الفرنسي معه، وبرشلونة قرر تجاهل رودري بطل العالم وأفضل لاعب في كأس العالم للتركيز على حملة يامال لتحقيق الجائزة، لتشارك حتى الأندية في هذا "الهزل" الإعلامي بشكل غير مباشر.









لا يخفى على أحد أن التتويج بالكرة الذهبية "مهمة سياسية" في المقام الأول، وحسابات ما خلف الكواليس لها دورًا كبيرًا في تحديد هوية المُتوج، ولكن هذا العام يبدو وأن حروب الخفاء أصبح أحد أسلحتها هي مبارزة العلن ، ويبقى الانتظار لنرى، هل ستنجح تلك التصريحات الرنانة و"الإسهال الإعلامي" في تحديد هوية الفائز، أم كما أعلن يزيد وهيب، عضو لجنة التحكيم، بأن الأمر مسألة ضمير، مهما كُثر الضجيج من المرشحين!