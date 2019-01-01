الدوري الإنجليزي الممتاز

درينكووتر يتعرض إلى الضرب في حانة بعد مغازلة صديقة لاعب

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لاعب بيرنلي قد يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى أربع أسابيع بسبب الإصابات
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

تعرض داني درينكووتر، لاعب بيرنلي الإنجليزي، إلى الضرب من بعض الأشخاص أثناء تواجده في حانة.

وقام درينكووتر، بمغازلة صديقة جوسي نتلهي مدافع سكانثورب يونايتد، الذي حاول إبعاده عنها ولكن لاعب بيرنلي كان ثملاً واستمر في مضايقة الثنائي، وأخبرهم بأنه سيصطحبها إلى منزله.

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وبعد هذا الموقف، تعرض اللاعب صاحب الـ 29 عاماً، إلى هجوم من ستة أشخاص، وأصابوه في الكاحل، وسيغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى أربعة أسابيع.

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وانتشرت صور للاعب، يظهر فيها وهو يعاني من إصابات في الوجه وتورم في العين وجروح سطحية.

Danny Drinkwater Chelsea Burnley

ولا تشير أي دلائل إلى تورط مدافع سكانثورب، في الهجوم على درينكووتر، الذي لم يبلغ عنه الشرطة.

جدير بالذكر أن درينكووتر، قد تم منعه من القيادة لمدة 20 شهراً، في مايو الماضي بعدما تسبب في حادث تصادم أثناء قيادته لسيارته وهو مخموراً، ما أدى إلى إصابة امرأتين بجروح.

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