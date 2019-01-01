كأس أمم أفريقيا

دروجبا يتمنى التوفيق لماني ومحرز معاً

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أسطورة كوت ديفوار على الحياد..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

التزم ديدييه دروجبا أسطورة كوت ديفوار وتشيلسي الإنجليزي الحياد في نهائي كأس أمم إفريقيا بين السنغال والجزائر.

وكتب دروجبا عبر تويتر:"يوم كبير لهذان البلدان الكبيران في كرة القدم بعودتهما إلى قمة الكرة الإفريقية".

وتساءل:"من مرشحكم للفوز بالمباراة والذي سيصبح البطل الجديد لكأس أمم إفريقيا"؟

وتابع:"كل الأفضل لشقيقيّ الصغيرين ساديو ماني ورياض محرز".

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ويلتقي الفريقان في التاسعة بتوقيت القاهرة على الأراضي المصرية لتحديد بطل تلك النسخة من بطولة الأمم.

يذكر أن الجزائر حقق اللقب مرة واحدة في 1990، فيما كان أبرز إنجازات السنغال هو المركز الثاني في نسخة 2002 والتي خسرها بركلات الترجيح لحساب الكاميرون.

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