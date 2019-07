دروجبا يتمنى التوفيق لماني ومحرز معاً

التزم ديدييه دروجبا أسطورة كوت ديفوار وتشيلسي الإنجليزي الحياد في نهائي كأس أمم إفريقيا بين السنغال والجزائر.

وكتب دروجبا عبر تويتر:"يوم كبير لهذان البلدان الكبيران في كرة القدم بعودتهما إلى قمة الكرة الإفريقية".

وتساءل:"من مرشحكم للفوز بالمباراة والذي سيصبح البطل الجديد لكأس أمم إفريقيا"؟

وتابع:"كل الأفضل لشقيقيّ الصغيرين ساديو ماني ورياض محرز".

Big day today for for these two big countries of football back at the top of African Football, who’s your favorite to win it and be the new Champion of @afcon2019

All the very best to my young brothers @sadiomaneofficiel & @riyadmahrez26.7 🇸🇳🇩🇿 🇸🇳🇩🇿 🇸🇳🇩🇿 🇸🇳🇩🇿 🇸🇳🇩🇿 pic.twitter.com/eqq3Ljvx2k