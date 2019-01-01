دروجبا يؤمن بقدرة لامبارد على النجاح في تشيلسي

النجم الإنجليزي يعتبر أقوى المرشحين لخلافة ساري

أعرب ديديه دروجبا أسطورة تشيلسي، عن ثقته في نجاح زميله السابق فرانك لامبارد، في حالة إشرافه على تدريب البلوز.

تشيلسي قرر التخلي عن مدربه الحالي ماوريسيو ساري، والذي يبدو في طريقه نحو الانتقال إلى يوفنتوس.

لامبارد يعتبر على رأس المرشحين لخلافة ساري، بعد النتائج المميزة التي حققها مع ديربي كاونتي الموسم الماضي.

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وقال دروجبا عن إمكانية تعيين زميله السابق:"أعتقد أنه خيار جيد جداً للنادي، ظهر بشكل ممتاز مع ديربي واقترب معهم من الصعود للدوري الإنجليزي".

وأضاف الإيفواري:"هل يحتاج لبلوغ عامه الـ40 أو الـ50 حتى يثبت أنه جاهزاً لقيادة الفريق؟ أعتقد أن الأمر يتعلق بالخبرة وكذلك الرغبة في النجاح".

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وتابع:"بالنسبة لي أرى لامبارد جاهز تماماً لتولي المنصب في الوقت الحالي، وتعيينه سيكون القرار الصحيح".

يذكر أن لامبارد يعتبر هو الهداف التاريخي لتشيلسي، حيث نجح في تسجيل 211 هدف طوال مسيرته كلاعب مع البلوز.