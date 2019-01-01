درس الموسم الماضي.. هل يسقط ليفربول أم يتعلم؟

كيف يتجنب ليفربول سقوط ما بعد خسارة مانشستر سيتي الذي أضاع منه البريميرليج الموسم الماضي

لا يجب أن يمر الماضي دون التعلم منه، هذه حكمة دار حولها آلاف المفكرين، وضعوا ما يشبهها باختلاف الصياغة، ولكن جميعهم أكدوا مبدأ بشريًا يقول إن الأحمق فقط هو من يكرر أخطائه ولايتعلم منها.

ليفربول يتصدر الترتيب بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي، يتعادل في الجولة التاسعة أمام مانشستر يونايتد فيتقلص الفارق إلى 6 نقاط، كل ذلك بعد مرور 10 جولات على بداية المسابقة، أو بالوصف الأكثر دقة مع تبقي 28 جولة على نهاية المسابقة.

في الموسم الماضي ومع مواجهة ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدور الثاني كان الفارق بينهما 7 نقاط لصالح الريدز، الفوز على السيتي كان سيعني ارتفاعه إلى 10 نقاط وحسم المسابقة إكلينيكيًا، ولكنه خسر بهدفين لهدف ليتقلص الفارق إلى 4 نقاط فقط ويعود فريق جوارديولا إلى كامل حظوظه مرة أخرى.

مانشستر سيتي أعاد الفارق بعدها إلى 6 نقاط وخسر 7 نقاط ليعيد إلى ليفربول الفرصة من أجل توسيع الفارق، ولكن ليفربول بدأ في سلسلة من فقدان النقاط بدأت بتعادلين متتاليين أمام ليستر سيتي وويست هام يونايتد، ثم في نهاية المسابقة حقق 97 نقطة وخسر اللقب لأن البطل حقق 98، ليفربول كان أكثر وصيف تحقيقًا للنقاط في تاريخ كرة القدم الإنجليزية وغيرها، ولكنه لم يحقق اللقب الذي ينتظره منذ 1990.

هذا العام، سيحتاج ليفربول إلى أن يتوج باللقب، لا بديل عن ذلك، الفشل بأجمل طريقة ممكنة ليس مردافًا لما تنتظره الإدارة والجماهير وينتظره يورجن كلوب ولاعبيه، فقط كسر لعنة الـ 30 عامًا في العام الحادي والثلاثين هو الهدف الذي يسعى وراءه الجميع، وهو الذي يتطلب تجنب تكرار أخطاء الماضي من أجل تحقيقه.

ليفربول في هذا العام يبدو أكثر خبرة من العام الماضي، ومانشستر سيتي يبدو أكثر قابلية لفقدان النقاط، هذا سيساعد الفريق على الورق فقط، ولكن هذا لا يمكن ضمانه في كرة القدم الإنجليزية خصوصًا وفي الكرة عمومًا.

في العام الماضي صرح يورجن كلوب بأن ليفربول لم يلعب كرة قدم مميزة بقدر ما كان الفريق آلة جمع نقاط، هذا ما يساعد في المنافسة على المدى الطويل، أن تلعب 38 مباراة لتحقق خلالها أكبر عدد من النقاط هذا هو المعيار الوحيد للفوز ببطولات الدوري، شحن اللاعبين في مباراة واحدة كما حدث في ريمونتادا العام الماضي أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا ليست بالشيء الكافي من أجل الفوز بالبريميرليج.

في الموسم الحالي تحسن الأداء نسبيًا، ولكن المشاكل ما زالت موجودة، ما زال ليفربول يعاني في كسر التكتلات الدفاعية ويعاني من غياب اللاعب المبدع ويعاني من عدم وجود مدافع يستطيع تأدية الموسم كاملًا بجوار فيرجيل فان دايك، كل هذا كان سببه رفض كلوب التعاقد مع أي لاعب في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، واقتناعه بتكامل فريقه الحالي رغم تناقض ذلك مع ما قاله بأن الفريق بات آلة لجمع النقاط لا للعب كرة القدم الجميلة.

مساعد كلوب يطمئن جماهير ليفربول على إصابة صلاح وفان دايك قبل مواجهة آرسنال

في النهاية لو حقق كلوب لقب الدوري الإنجليزي الممتاز سينسى الجميع كل شيء، كيف لا وهو بذلك سيحقق ما لم يتحقق منذ 31 عامًا، الظروف في هذه الحالة تسقط وكل شيء يدور فقط حول مشهد التتويج، أما في حال لم يحدث ذلك ستوجه الانتقادات مرة أخرى لكلوب، ولكن الفارق أنه سيستحقها في هذا العام على عكس العام الماضي، بعدما تلقى السهام دون أن يكون متهمًا سيتلقاها من جديد وهو المتهم الأول هذه المرة، الأمر الذي سيكون أكثر ألمًا وقد يكتب نهاية مأساوية للرحلة رغم كل ما حققه الرجل من معجزات خلال السنوات التي أشرف فيها على تدريب الفريق.