دراكسلر: علينا إنهاء المهمة في باريس

تعرف على تصريحات دراكسلر بعد الفوز على مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

أكد جوليان دراكسلر، لاعب باريس سان جيرمان، أنّ الفوز على مانشستر يونايتد لم يحسم التأهل مشيدًا بمستوى الفريق في غياب إيدنسون كافاني ونيمار.

باريس سان جيرمان انتصر في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بهدفين نظيفين على مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد".

وقال الألماني في تصريحات عقب المباراة: ""لقد لعبنا بجودة عالية وبالأخص في الشوط الأول ونستحق الفوز بالمباراة. العمل كان جماعيًا وعوضنا بصورة جيدة غياب نيمار وكافاني".

وتابع: "الثنائي من أفضل اللاعبين في العالم، وبالطبع نتمنى وجودهما معنا في لقاء الإياب، فالمهمة لم تنته بعد ولم نتأهل لربع النهائي وعلينا حسم الأمر في باريس".

مبابي بعدما ساهم في فوز بلاده بكأس العالم، يرى أنه حان الوقت ليكون بطل أوروبا فريقًا فرنسيًا 🏆



نحن على موعد مع قائد قادم للكرة الفرنسية 🔝 pic.twitter.com/zptoBiSZRS — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 13, 2019

سان جيرمان فشل في آخر موسمين في الوصول إلى ربع النهائي بعد الخروج أمام برشلونة ثم ريال مدريد.

واختتم: "كيليان مبابي دائمًا شرس وقادر على مساعدة الفريق في كل وقت كما أنّه سجل هدفًا رائعًا".

مانشستر يونايتد يحل ضيفًا على الفريق الفرنسي يوم 6 مارس المقبل في حديقة الأمراء.