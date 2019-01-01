دراجي لـ"جول": التعادل سيحسم افتتاح كأس آسيا وأتمنى ظهور جيد لسوريا
ماجد جزر فيسبوك تويتر
تحدث حفيظ دراجي، المعلق الجزائري، عن مباراة افتتاح كأس الأمم الآسيوية بين البحرين والإمارات المقرر لها اليوم.
وتنطلق بطولة كأس الأمم الآسيوية اليوم على أرض الإمارات، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.
وقال حفيظ في تصريحات خاصة لـ"جول": "جميع مباريات الافتتاح في البطولات الدولية والقارية، صعب التكهن بنتائجها، وهي في أغلب الأحيان تذهب إلى التعادل، ولا تظهر معيار المنتخبين".
وأضاف: "الضغط سيكون على منتخب الإمارات لتحقيق نتيجة إيجابية وسط جماهيره وعلى أرضه، ولكن أتوقع أن التعادل سيحسم مواجهتهم أمام البحرين، وهم الاثنين مرشحين بالصعود إلى الدور المقبل".
عموري نجم المنتخب الإماراتي، ولاعب الهلال تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، في مباراة فريقه أمام الشباب، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
وتابع دراجي: "من الطبيعي أن يكون غياب عموري مؤثر بالمنتخب الإماراتي، فهو لاعب فنان ولديه قدرات هائلة جعلته من أفضل اللاعبين العرب في الوقت الحالي، ولكن لاعبي العين سيضيفوا الكثير للمنتخب المستضيف".
وعن المنتخب السوري، أكد حفيظ أنه يتمنى أن يعود إلى نفس أدائه في تصفيات كأس العالم 2018، خاصًة اللاعب عمر السومة مهاجم أهلي جدة الذي قدم مستويات هائلة، حيث تمنى أن يكرر ما فعله يونس محمود مع المنتخب العراقي، ويقودهم للتتويج بالبطولة.
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