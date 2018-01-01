دجيكو يشعل الصراع بين قطبي الميرسيسايد

المهاجم الدولي البوسني قد يعود للبريميرليج من بوابة أحد أندية الميرسيسايد

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية، عن رغبة فريق إيفرتون في التعاقد مع النجم البوسني إدين دجيكو في فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بعد تراجع أسهمه في المشاركة أساسيًا مع فريقه روما.

ومن المتوقع أن يجد إيفرتون صراع من غريمه الأزلي وجاره اللدود ليفربول على ضم اللاعب، حيث يسعى الريدز هو الآخر للتعاقد مع مهاجم من طينة الكبار في فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ في يناير، وذلك بعد تراجع مستوى لاعبه البرازيلي فيرمينو.

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وسبق لدجيكو اللعب في البريميرليج مع فريق مانشستر سيتي، وتوج معه باللقب مرتين.

كما سبق لدجيكو اللعب بجوار نجم ليفربول الحالي محمد صلاح، وظهر الانسجام بينهما في صفوف روما لمدة موسمين.

يذكر أن ليفربول يتصدر حاليًا جدول ترتيب فرق البريميرليج بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.