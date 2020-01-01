دجانيني يقترب من الدوري التركي وينهي اتفاقه مع ناديه الجديد

دجانيني قدم مستويات طيبة رفقة الأهلي بالموسم الماضي

توصل نادي طرابزون سبور التركي، إلى اتفاق مع دجانيني تفاريس لاعب الأهلي الذي قام بفسخ تعاقده مع الراقي مؤخرًا بسبب أزمة المستحقات.

وكان دجانيني قد فسخ تعاقده بسبب تأخر مستحقاته وقدم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم وقام بفسخ تعاقده، ولكن الأهلي أعلن أنه لن يتنازل عن حقه في القضية.

وصرح أحمد آغا أوغلو رئيس نادي طرابزون التركي، خلال بعض الوسائل الإعلامية التركية، أن دجانيني سيوقع على عقود انضمامه لطرابزون الجمعة.

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وسيخضع اللاعب لفحوصات طبية من أجل الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة، وطلب بطاقة مؤقتة من أجل مشاركة اللاعب مع فريقه الجديد.

دجانيني رحل بعد أن أصبح من أبرز لاعبي الأهلي في وقت قصير وكان حاسمًا في الكثير من المباريات مع الراقي ولكن سريعًا دب الخلاف في توقف النشاط الرياضي.

وتوقف النشاط الرياضي تسبب في خصم 50 % من عقود اللاعبين في الدوري السعودي للمحترفين، ولكن بعض المحترفين اعترضوا على هذا القرار.