دجانيني تفاريس جاهز لقيادة هجوم الأهلي أمام الفتح

منح اللاعب راحة خاصة من التواجد في الحصة التدريبية التي أعقبت مباراة الوصل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

منح الجهاز الطبي بالنادي الأهلي السعودي الضوء الأخضر للاعب دجانيني تفاريس، من أجل المشاركة في تدريبات الفريق، عقب الإصابة التي تعرض لها اللاعب مؤخراً.

دجانيني كان قد تعرض للإصابة في مباراة الفريق الأخيرة أمام نادي الوصل الإماراتي، التي جمعت الفريقين في دبي ببطولة كأس زايد للأندية العربية.

الجهاز الطبي منح اللاعب راحة خاصة من التواجد في الحصة التدريبية التي أعقبت مباراة الوصل، من أجل الاطمئنان عليه بشكل كامل.

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النصر الإماراتي 🇦🇪 والسعودي 🇸🇦 في مواجهة ممثلي أوزبكستان 🇺🇿 باختاكور وأجمك

والريان والغرافة القطريان 🇶🇦 في مواجهة ممثلي إيران 🇮🇷 سايبا وذوب آهن أصفهان



كل التوفيق للفرق العربية في مواجهاتها 🙏 pic.twitter.com/rWLy6dEhF8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 19, 2019

وعقب خضوع اللاعب لجلسة علاجية، أصبح جاهزاً للمشاركة في تدريبات الفريق قبل أن يؤكد جاهزيته لمباراة الفريق المقبلة أمام نادي الفتح، والتي يخوضها الفريق يوم غداً الأربعاء.

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يُذكر أن نادي الأهلي فقد المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عقب الخسارة في الجولة الماضية أمام نادي النصر، حيث يمتلك الفريق حالياً برصيد 36 نقطة.