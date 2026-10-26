"دائماً هاري!".. نجوم بايرن ميونخ يدعمون كين للفوز بالكرة الذهبية!

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وصل هاري كين إلى لندن باعتباره المرشح الأوفر حظًا بفارق كبير للفوز بأول جائزة كرة ذهبية في مسيرته، بعد موسمه الأول القياسي في ألمانيا. ويتصدّر قائد منتخب إنجلترا وفدًا من نجوم بايرن ميونخ الذي حطّ في العاصمة قبل الحفل البرّاق المقرر إقامته يوم الإثنين في مسرح لندن بالاديوم.

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كين يتصدر وفد ميونخ المليء بالنجوم

تستعدّ شوارع لندن لغزوٍ بافاري مع وصول وفد بايرن ميونخ بكامل قوّته لدعم مهاجمهم الملهم. فإلى جانب قائد منتخب إنجلترا، يضمّ الوفد المسافر صفقة الصيف مايكل أوليسي، والنجم الكولومبي لويس دياز، وركيزة الدفاع دايوت أوباميكانو. كما يضمّ الوفد الموهبة الشابة لينارت كارل، في إشارة إلى رغبة النادي في إبراز مستقبله جنباً إلى جنب مع نجومه الراسخين.





كما قام قادة النادي بالرحلة لإضفاء ثقلهم على الحدث. فالرئيس هربرت هاينر والمدير التنفيذي يان-كريستيان دريسن حاضران لتمثيل مجلس الإدارة، رغم الغياب اللافت للمدير الرياضي ماكس إيبرل الذي اضطر للبقاء في ألمانيا بسبب نزلة برد. ويُبرز وجود لينارت كارل في الوفد الطابع الشامل لحضور بايرن في لندن.

زملاؤه مقتنعون بفوز كين

تبلغ الثقة داخل معسكر بايرن أوجها، إذ لم يُخفِ زملاء كين من يعتقدون أنه يستحق الجائزة الفردية الكبرى. فقد كان دياز، في حديثه إلى وسائل الإعلام لدى الوصول، حاسماً بشأن أحقية المهاجم. وعندما سُئل عمّن يتوقع أن يحصد اللقب الليلة، كان الجناح قاطعاً في دعمه. وقال للصحفيين: "هاري، هاري، المرشح الأوفر. دائماً"، بحسب ما نقلته قناة El Chiringuito TV التي غطّت وصول الفريق إلى الفندق.

ويجد هذا الرأي صداه لدى القيادة التنفيذية للنادي، التي ترى أن ثقل أرقام كين وحده يجعله الخيار الذي لا يُنازع لجائزة عام 2026. وقد عبّر المدير التنفيذي لبايرن يان-كريستيان دريسن صراحةً عن تأثير المهاجم على الساحة العالمية. وقال دريسن: "بالطبع، سنكون سعداء للغاية إذا فاز هاري كين بالكرة الذهبية. فهاري يحطّم الأرقام القياسية عاماً بعد عام، لكن أهدافه الثلاثة والسبعين مع بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا تحمل أهمية خاصة هذه المرة."





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بحثاً عن إنجاز تاريخي

في حال توّج كين باللقب الليلة، فإنه سيصبح أول لاعب في بايرن ميونخ يفوز بالجائزة منذ أن حقق كارل-هاينتس رومينيجه هذا الإنجاز عام 1981. منافسته شرسة، لكن سجلّ قائد منتخب إنجلترا للموسم 2025-2026 يكاد لا يُضاهى. فبعد تحقيقه الحذاء الذهبي الأوروبي وقيادته ناديه إلى ثلاثية محلية شملت الدوري الألماني وكأس ألمانيا، امتدّ تأثير كين إلى الساحة الدولية حيث ظلّ عنصراً حيوياً في منظومة المنتخب الوطني. وقد وضعه رصيده البالغ 73 هدفاً مع النادي والمنتخب في خانة لا يشغلها سوى أعظم الأسماء في تاريخ اللعبة.

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وبينما يعجّ معسكر ميونخ بالترقّب، يغيب وجه معتاد على مسرح الكرة الذهبية بشكل لافت. إذ تشير التقارير إلى أنه ليس من المتوقع أن يحضر ليونيل ميسي حفل لندن بالاديوم بسبب جدول أعماله المزدحم مع إنتر ميامي والتزاماته الاحتفالية الأخيرة في إسبانيا.