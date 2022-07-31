دائم إثارة الجدل .. رونالدو يغادر أولد ترافورد قبل نهاية مباراة فاييكانو!

البرتغالي محاط بالجدل من كل اتجاه.

شوهد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد وهو يغادر ملعب أولد ترافورد بشكل مبكر قبل انتهاء مباراة فريقه ضد رايو فاييكانو.

أحد المشجعين قام بالتقاط صورة لرونالدو خارج الملعب، وكتب عليها: "لم ينتظر حتى إلى أن يطلق الحكم صافرة النهاية"، وكتب آخر: "الملك ذهب".

لكن البعض قام بنشر صورة أخرى تظهر ديوجو دالوت زميله في الفريق وهو خارج الملعب بشكل مبكر أيضًا، وكتب عليها: "لماذا يغادر دالوت الملعب هو أيضًا".

وكتب آخر: "دالوت هو لآخر غادر الملعب مبكرًا، لكن فقط رونالدو هو من تم التركيز عليه، لأنه رونالدو فقط".

النجم البرتغالي كان قد شارك أساسيًا في المباراة، لكنه غادر الملعب بين الشوطين، حيث حل أماد ديالو بديلًا له وسجل هدف يونايتد الوحيد.

رونالدو كان قد أعلن عن مشاركته في المباراة ضد رايو فاييكانو عبر رسالة في موقع "إنستجرام"، وكتب فيها: "الملك يلعب يوم الأحد".

جدير بالذكر أن مستقبل رونالدو معلق حتى الآن، في ظل وجود تقارير عديدة عن رغبته في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف.