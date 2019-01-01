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داير يتصدر الترشيحات لتدعيم خط وسط مانشستر

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Getty/Goal
النجم الإنجليزي مرشح لمغادرة سبيرز

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد يبحث لاعبين لتعزيز خط وسطه ووضع قائمة من المرشحين يتصدرها إيريك داير، لاعب توتنهام.

يونايتد حتى الآن أبرم صفقة وحيدة هذا الصيف بالتعاقد مع ديفيد جيمس، جناح سوانسي سيتي، مقابل ما يقارب 19 مليون يورو.

وذكرت "تايمز" أن يونايتد وضع قائمة مرشحين لخلافة نيمانيا ماتيتش في وسط الملعب لرغبة أولي جونار سولشار، مدرب الفريق، بتحديث صفوفه.

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ويتصدر داير القائمة، وسبق للفريق أن ارتبط بضم الدولي الإنجليزي في فترة جوزيه مورينيو، ولكن لم تتطور المفاوضات بين الطرفين.

وضمت القائمة أيضاً ديكلان رايس، لاعب وست هام، وشون لونجستاف من نيوكاسل، كما طُرح اسم أدريان رابيو الذي ينتهي عقده مع بي إس جي بحلول نهاية الشهر.

يذكر أن يونايتد أنهى الموسم سادساً في البريميرليج وسيشارك في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

 

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