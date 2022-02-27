دائرة الحكام: خطأ واحد في مباراة كأس الملك بين النصر والهلال

نشرت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم الفيديو التحليلي لقرارات الحكام في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي أثارت الكثير من الجدل.

النصر كان قد خسر أمام الهلال 2-1 وخرج من البطولة في أقوى وأبرز مباريات ربع النهائي، وقد اتهم رئيسه مسلي آل معمر الحكم بالتسبب في تلك الخسارة وانتقد بقوة اختيارات الحكام الأجانب.

ماذا قالت دائرة الحكام عن أداء الحكم لمباراة النصر والهلال؟

مقطع الفيديو الذي نشره تويتر الاتحاد السعودي لكرة القدم تناول عدد من الحالات الجدلية في المباراة، وقد أوضح أن الحكم مصطفى غربال لم يرتكب سوى خطأ واحد.

دائرة الحكام أكدت صحة قرار الحكم إلغاء هدف جوناثان رودريجيز للنصر لوجود مخالفة ضده، وأيدت كذلك قرار الحكم الجزائري عدم إشهار بطاقة حمراء لثنائي الهلال، سالم الدوسري وعلي البليهي، مؤكدة أن المخالفة التي ارتكباها لا تستحق الطرد.

خطأ واحد ارتكبه الحكم خلال المباراة برأي دائرة الحكام وهو احتسابه ركلة جزاء للهلال ضد النصر إثر إعاقة الدوسري داخل المنطقة، إذ أكدت عدم صحته كون التلامس البدني بين المهاجم الهلالي والمدافع النصراوي طبيعي تمامًا.

وأوضحت الدائرة أن قرار حكم الفيديو المساعد باستدعاء حكم الساحة لمناقشته في الحالة كان صحيحًا تمامًا، لكن إصرار الحكم على رأيه باحتساب ركلة جزاء كان خاطئًا.

دائرة الحكام تشرح أبرز الحالات التحكيمية للدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين. 🔽 pic.twitter.com/Iy4sYlW86t — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) February 27, 2022

يُشار إلى أن ركلة الجزاء تلك احتسبت عند الدقيقة الـ74 وأسفرت عن هدف الفوز الثاني للهلال.

النصر يُعلن توقفه عن طلب حكام أجانب

غضب النصر من الحكام الأجانب واختياراتهم دفع الإدارة بقيادة مسلي آل معمر لاتخاذ قرار بالتوقف عن طلب حكام أجانب لإدارة مباريات الفريق في الدوري السعودي.

النادي تكلف ما يزيد عن 4 ملايين ريال سعودي لطلب 20 طاقمًا تحكيميًا أجنبيًا لإدارة مبارياته في الدوري والكأس، لكنه لم يجد، حسب كلام مسؤوليه، منهم سوى الأخطاء الفاضحة والقرارات الخاطئة.

هذا الغضب انفجر عقب مباراة النصر أمام الاتحاد في الدوري السعودي والتي شهدت خسارته 3-0، إذ اشتكى النادي بمسؤوليه وإعلامه وجماهيره من احتساب ركلة جزاء خاطئة ضده وطرد ظالم لمهاجمه تاليسكا، وقد وصل ذروته عقب السقوط أمام الهلال في الكأس بركلة جزاء خاطئة كذلك.

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