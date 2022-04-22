دائرة الحكام: الهلال استفاد من خطأ تحكيمي مؤثر أمام الاتحاد

أثارت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم الجدل من جديد وأحيت النقاش الساخن الذي بدأ ينتهي حول مباراة الاتحاد والهلال التي أقيمت في مارس الماضي وكانت مؤجلة من الجولة الـ12 من الدوري السعودي، والتي انتهت بفوز الزعيم 2-1 في الرياض.

اللقاء الذي أحيا آمال الهلال في المنافسة على لقب الدوري السعودي شهد جدلًا تحكيميًا كبيرًا واعتراضات حادة من الجمهور والإعلام الاتحادي على حكم اللقاء لاحتسابه ركلة جزاء للهلال أسفرت عن الهدف الأول وسجله سالم الدوسري.

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دائرة الحكام اعتادت تحليل أداء الحكام في المباريات المحلية السعودية ونشر مقاطع فيديو عبر يُوتيوب تُوضح الحالات ومدى صحتها، وقد نشرت اليوم الجمعة مقطع فيديو خاص بمباريات الجولتين الـ23 والـ24 من الدوري السعودي بجانب مباراة الهلال والاتحاد المؤجلة.

وأكدت الدائرة عبر مقطع الفيديو صحة قرار الحكم طرد مدافع النصر راميرو فونيس موري خلال المباراة أمام الهلال في الجولة الـ23، وفي المقابل أشارت إلى عدم صحة الحكم طرد سنوسي هوساوي مدافع الاتفاق خلال مواجهة النصر في الجولة الـ24.

التعليق الأهم من دائرة الحكام كان على قرار الحكم احتساب ركلة جزاء نتيجة لمسة يد على حمدان الشمراني مدافع الاتحاد خلال مواجهة الهلال، إذ أكدت عدم صحة القرار بالقول "حمدان الشمراني حاول لعب الكرة التي سددها جوستافو كويلار بالرأس، وضع يده اليسرى كان طبيعيًا ولا يجعل حجم الجسد أكبر بشكل غير طبيعي، وهو أمر مبرر نظرًا لأن اللاعب يُحاول لعب الكرة، لذا كان يجب السماح باستمرار اللعب".

أضافت "الحكم قرر منح ركلة جزاء للهلال، لكن حكم الفيديو تدخل بشكل سليم واستدعاه وأوصاه بمراجعة اللقطة بالفيديو لأن الذراع مع حركة اللاعب كانت طبيعية، والقرار المتوقع هو عدم احتساب مخالفة في تلك الحالة، حكم الفيديو كان قراره صحيحًا فيما الحكم لا".

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الهلال و12 عن النصر، لكن الأول يمتلك فرصة تقليص هذا الفارق إلى 5 نقاط فقط حال هزم الاتفاق والفيحاء في مباراتيه المؤجلتين.