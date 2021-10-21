داني ماونتن.. حرمته الإصابة من اللعب في تشيلسي أو آرسنال فتحول للإباحية

قصة تحول نجم ساوثامبتون الشاب من كرة القدم إلى ممثل أفلام إباحية.

هناك العديد من الأطفال الذين يحلمون بأن يصبحوا نجوم نخبة في كرة القدم، ويعيشوا الحياة المليئة بالرفاهية والشهرة، التي تروق للكثير من الناس.

ما يدركه القليلون أن معظم الأطفال الذين يبدأون مسيرتهم مع كرة القدم لا يكملون المسيرة، وخير مثال على ذلك هو داني ماونتن.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية نقلت تفاصيله حياة لاعب ساوثامبتون السابق، الذي كان مطلوبًا من قبل أندية كبيرة مثل تشيلسي وآرسنال.

لكن ماونتن تعرض لإصابة خطيرة في الركبة حرمته من القيام بأكثر شيء يحبه في حياته، لعب كرة القدم.

ماونتن، قال في مقابلة أجراها مؤخرًا: "آلان بول وجيف هيرست، بطلا العالم مع إنجلترا، كانا يشاهدان التدريبات عندما كان عمري 12 عامًا، وقال هيرست لوالدي: مثل هذه الموهبة تظهر في بلادنا كل 10 أو 15 عامًا".

وأضاف: "هيرست قال: أعتقد أن ابنك يمكن أن يكون تلك الموهبة".

لكن بعيدًا عن الانهيار بعد الإصابة، عرف ماونتن كيف يعُيد اكتشاف نفسه، حيث تحول إلى ممثل أفلام إباحية.

ماونتن أصبح حاليًا أعلى ممثل إباحي أجرًا في المملكة المتحدة، ليكون حالة خاصة جدًا في عالم كرة القدم.

اقرأ أيضًا