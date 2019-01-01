داني روز يعرض نفسه على برشلونة

في ظل حاجة النادي الإسباني لظهير أيسر جديد

قام المدافع الإنجليزي داني روز، بعرض خدماته على نادي برشلونة الإسباني، من أجل الانضمام له هذا الصيف.

توتنهام أخبر داني روز بإمكانية البحث عن نادي آخر بسوق الانتقالات الحالي، بعد استبعاده من رحلة الفريق المسافرة لسنغافورة.

برشلونة يبحث عن ظهير أيسر جديد، لمنافسة نجمه المخضرم خوردي ألبا الموسم القادم.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن وكيل روز قام بعرضه على برشلونة، استغلالاً لحاجة الفريق الكتالوني للاعب بمركزه.

ومع ذلك لم توافق إدارة النادي على تلك الصفقة لارتفاع تكاليفها المالية كلاعب بديل حيث تبلغ قميته 20 مليون يورو، رغم إعجاب المدرب إرنستو فالفيردي بروز.

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يذكر أن الظهير الإنجليزي ارتبط هذا الصيف بالانتقال للعديد من الأندية الأخرى، أبرزها مانشستر يونايتد، ليفربول، شالكة وباريس سان جيرمان.