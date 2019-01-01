داني روز: بقاء إيريكسين "حيوي" لتوتنهام

اللاعب مطلوب في عديد الأندية، لكن زميله يريد استمراره في لندن

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى داني روز مدافع توتنهام رغبته الشديدة في بقاء زميله كريستيان إيريكسين ضمن صفوف الفريق للمواسم القادم، واصفًا هذا الأمر بالحيوي للنادي الإنجليزي.

وينتهي عقد اللاعب الدنماركي صيف 2020 مما يعني أنه يستطيع التوقيع مجانًا لفريقه الجديد في يناير القادم، ولذا سيعمل توتنهام على بيعه حال لم يجدد عقده الصيف القادم، خاصة مع وجود اهتمام من عدة أندية على رأسها ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

روز تحدث عن مستقبل زميله قائلًا "من المؤكد أن بقاء إيريكسين حيوي لتوتنهام، لعبه لجُل المباريات خلال المواسم الخمسة الأخيرة من البطولة يقول الكثير. حين لا يلعب، يتساءل الناس حول تراجع مستوى وأداء الفريق، هو يربط كل شيء معًا".

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أضاف "اللاعبون في غرفة الملابس يثقون بقدرة الإدارة على إقناعه بالتوقيع على عقد جديد. لدينا كل الأسس اللازمة في النادي، سواء ملعب التدريب أو ملعب المباريات الآن أو القاعدة الجماهيرية، لكن تلك الأسس ليست عامل الجذب الوحيد لإقناع اللاعبين بالبقاء".

"الأمر خارج عن سيطرة اللاعبين، نحن مجرد نثق بالإدارة وأنها ستفعل كل شيء ممكن لجعلنا نخطو الخطوة القادمة. نعلم أن مدربنا مدرب فائز ويطلب أفضل أداء منا، هو يريد الفوز أيضًا. لذا مع امتلاك الجميع لنفس الفكر، نأمل أن نتقدم أكثر في الموسم القادم ونرى ما سيحمله لنا".

يُذكر أن توتنهام سيُواجه أياكس أمستردام في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما أخرج مانشستر سيتي من البطولة.