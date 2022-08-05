داني ألفيش سعيد بإقتراب ميسي من إنجازه

يقترب ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان من معادلة رقم داني ألفيش زميله السابق في برشلونة ولاعب بوماس الحالي، كأكثر لاعب تتويجًا بالألقاب.

ليونيل ميسي حصد بطولة كأس السوبر الفرنسي يوم الأحد الماضي، بعد فوز فريقه على نادي نانت برباعية نظيفة ليصبح اللقب رقم 41 في مسيرته، وهي الألقاب التي حقق أغلبها مع برشلونة.

بينما حقق داني ألفيش 43 لقبًا، منها 23 بطولة جاءت بقميص برشلونة رفقة ميسي.

"ميسي لا يمكن وصفه"

وسأل الصحفيون داني ألفيش أثناء تواجده في برشلونة من أجل مواجهة بوماس والبرسا في كأس جوان جامبر، عن رأيه في اقتراب ميسي من الوصول إلى رقمه كأكثر لاعب تتويجًا بالألقاب.

وأجاب النجم البرازيلي: "إذا نجح ميسي فلا شيء جديد، سيكون من الغريب أن يحقق هذا شخص آخر، لا يوجد أي كلمات يُمكنها وصف ميسي".

بطولات ميسي في مسيرته الكروية حتى الآن

تُوج الأسطورة الأرجنتينية بلقب الدوري الإسباني 10 مرات، كأس ملك إسبانيا سبع مرات، كأس السوبر الإسباني ثمانية مرات، دوري أبطال أوروبا أربع مرات، كأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات، كأس العام للأندية ثلاث مرات، الدوري الفرنسي مرة، كأس السوبر الفرنسي مرة، كوبا أمريكا مرة، كأس العالم للشباب مرة، كأس فيناليسيما مرة، وأخيرًا الميدالية الأوليمبية مرة.