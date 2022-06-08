داني ألفيش جديد على طاولة برشلونة

برشلونة يجد ضالته في شاختار دونيتسك

يبحث نادي برشلونة عن صفقات زهيدة السعر من أجل تقوية الفريق، بما يتوافق مع الأزمة المالية التى يمر بها في الآونة الأخيرة.

أحد أهم المراكز التى يرغب النادي الكتالوني في تدعيمها هي الجبهة اليمنى نظرًا لكبر سن داني ألفيش وعدم اقتناع المدرب تشافي هيرنانديز بأداء اللاعب الدولي الأمريكي سيرجينيو ديست، مع خوف برشلونة من عدم اتمام التعاقد مع سيزار أثبيليكويتا ظهير تشليسي لرغبة البلوز في الحفاظ على قائد الفريق.

ووجد برشلونة ضالته في الدوري الأوكراني، ويبدو أن البلوجرانا قريب من ضم داني ألفيش جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية 2022.

داني ألفيش الجديد على طاولة برشلونة

وفقًا لتقرير صحيفة "سبورت" الإسبانية تم طرح اسم دوميلسون كورديرو دوس سانتوس الشهير بإسم "دودو" على طاولة البلوجرانا لتقوية مركز الظهير الأيمن.

الظهير الأيمن لنادي شاختار دونيتسك، لاعب دولي مع منتخب البرازيل في فئتي الشباب وتحت 23 سنة، ولا يريد دودو الاستمرار في شاختار ويرغب في خوض تحدي جديد.

دودو يرتبط بعقد مع النادي الأوكراني حتى عام 2025، لكنه مقتنع بإن مسيرته انتهت مع شاختار دونيتسك.

وحسب التقرير الإسباني فإن برشلونة يرون أنه يمتلك القدرة على أن يصبح داني ألفيش جديدًا.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب يحظى باهتمام من الأندية الأوروبية في الأشهر الأخيرة حيث تمت مراقبته من قبل ريال مدريد وبايرن ميونخ وتوتنهام هوتسبير وفيورنتينا.

ووصفه التقرير الإسباني بإنه لاعب يمتاز بمهارات فنية جيدة وقوية بالإضافة إلى سرعته العالية ومايله للعب الهجومي، ما يجعله يشبه داني ألفيس في صباه.

دودو خلال 97 مباراة بقميص شاختار دونيتسك سجل 5 أهداف ولديه 17 تمريرة حاسمة.

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