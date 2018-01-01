داني إنجز يقود ساوثهامبتون لفوز ماراثوني على أرسنال

إنجز يسجل هدفين في فوز ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرسنال بالجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق فريق ساوثهامبتون اليوم فوزًا هامًا على نظيره أرسنال بثلاثة أهداف لهدفين ضمن لقاءات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

المباراة بدأت بقوة كبيرة من قبل فريق أرسنال حيث سد أوباميانج كرة قوية نجح الحارس في ابعادها ومنح المدفعجية ركلة ركنية لم تشكل خطورة كبيرة بالدقيقة السادسة.

وسجل لاعب ليفربول السابق داني إنجز هدف التقدم لفريق ساوثهامبتون في الدقيقة الـ 20 من عمر اللقاء، بعدما قابل عرضية مات تارجيت برأسه ععلى يسار الحارس بيرند لينو.

وقبل مرور ثمانية دقائق سجل ميختاريان بنفس الطريقة بعد عرضية ناتشو مونريال معلنًا تعديل النتيجة للفريق الضيف سريعًا.

ومع نهاية الشوط الأول من المباراة صنع ناثان ريدموند الهدف الثاني لفريق ساوثهامبتون والذي سجله إنجز أيضًا برأسية خلف الحارس الألماني للأرسنال.

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وأهدر أوباميانج فرصة الهدف الثاني للأرسنال في بداية الشوط الثاني، بعد تمريرة رائعة تلقاها داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بسهولة في يد حارس مرمى السانتس بالدقيقة الـ 47.

وجاءت الدقيقة الـ 53 بالنبأ السعيد لجماهير أرسنال حيث سجل ميختاريان الهدف الثاني له ولفريقه بعد تسديدة قوية ارتطمت في الدفاع وغيرت الاتجاه لتمر من الحارس أليكس ماكرثي.

وألغت حاملة الراية هدفًا لفريق ساوثهامبتون بداعي التسلل في الدقيقة الـ 76 عن طريق اللاعب شاين لونج بعد تصدي جيد من لينو.

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وفي الدقيقة الـ 85 صنع لونج الهدف الثالث على طبق من ذهب لتشارلي أوستن، الذي أودعها بسهولة في مرمى أرسنال.

بهذه النتيجة يصل فريق ساوثهامبتون للنقطة رقة 12 محققًا الفوز الثاني فقط له هذا الموسم، بالمركز الـ 17 من جدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد أرسنال عند النقطة الـ 34 بالمركز الخامس.