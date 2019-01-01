داني ألفيش يلمح إلى وجهته المقبلة

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فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح داني ألفيش، لاعب باريس سان جيرمان، أنه لم يحسم بعد وجهته المقبلة من الاستمرار مع الفريق الفرنسي من عدمه.

وينتهي عقد ألفيش مع بي إس جي بحلول نهاية يونيو الجاري، ويتواجد حالياً مع المنتخب البرازيلي الذي يخوض غمار كوبا أمريكا.

وقال ألفيش مع "سبورت": "أنا مثل النبيذ، كلما تقدم بي العمر كلما أصبحت أفضل، حالياً تركيزي منصب على المنتخب وكوبا أمريكا وبعدها سنرى".

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مع برشلونة هو نجم الفريق بكل تأكيد 🐐👌

ولكن مع الأرجنتين الوضع مختلف كثيرًا 🙄



(🎨: @omomani ) pic.twitter.com/3KmKrMr7rw — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 16, 2019

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وأردف: "لا أعرف إذا كنت سأستمر أم سأرحل، مستقبلي يعتمد على ما سيصلني من عروض، أحب جمهور بي إس جي والمسؤولين، ولكن لم نحقق المرجو من نتائج ونحتاج فريق يقاتل لتحقيق ذلك".

وحول برشلونة: "دائماً سأكرر أن برشلونة هو منزلي، أحب هذا النادي وكل من فيه من أشخاص عملت معهم هناك".

وعن نيمار: "نتمنى أن يحل مشاكله سريعاً لأنها ليست جيدة له ولحياته وعائلته وأصدقائه، أنا أحبه وأسانده".

وشارك ألفيش في اللقاء الافتتاحي للبرازيل في كوبا أمريكا قائداً للفريق أمام بوليفيا في الانتصار بثلاثية نظيفة.