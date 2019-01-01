دانييل جيمس لوالده الراحل: أعرف أنك تشاهدني وتدعمني

رسالة حزينة للأب الراحل عن عالمنا حديثًا

على الرغم من وفاة والد الوافد الجديد على مانشستر يونايتد دانييل جيمس، إلا أن الأخير ما زال يعتقد أن والده يشاهده ويدعمه، بنفس الحماس، الذي ساعده في النهاية للوصول إلى "أولد ترافورد".

وكان الشاب الويلزي قد تلقى خبر رحيل والده، قبل أسابيع قليلة من انتقاله من صفوف سوانسي سيتي إلى مانشستر يونايتد، وهو الأمر الذي تعامل معه الابن بشكل إيجابي، برفع شعار لا بديل عن النجاح، وليس اليأس والاستسلام، ليحقق ما كان يتمناه الوالد قبل وفاته.

وقال صاحب الـ21 عامًا الذي كلف اليونايتد حوالي 15 مليون جنيه إسترليني لضمه من بحارة سوانسي "أفتقد والدي كل يوم، لقد كان يقودني دائمًا عندما كان معي، في بعض الأحيان كنت أشعر بالقلق تجاه ذلك، لكنه دائمًا كان يقول لي .. عليك الاستمرار والعمل الجاد".

وأضاف بشكل حزين "أعرف أنه ينظر لي الآن. ولا يزال يقودني كما كان يفعل معي".

”أنا لا أتحدث كثيرًا، فقط أحب أن أتواجد على أرض الملعب.“🌟

بيساكا 🗣️



أداء ضخم من صفقة يونايتد الجديدة أمام إنتر ميلان ⚠️



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وجاءت تصريحات اليافع الويلزي بعد فوز مانشستر يونايتد على الإنتر بهدف نظيف في افتتاح مباريات الشياطين الحمر لبطولة كأس الأبطال الدولية الودية، وأيضًا قبل مواجهة توتنهام المقرر لها يوم السبت المقبل لحساب نفس البطولة.