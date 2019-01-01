دانيلو يوافق على الانضمام لإنتر وسيتي يفضل الانتظار

البرازيلي يرحب بتخفيض أجره من أجل إنتر

وافق المدافع البرازيلي دانيلو، على الانتقال إلى نادي إنتر الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

دانيلو جلس على دكة بدلاء سيتي بشكل متكرر هذا الموسم، لييأس من الحصول على الفرصة مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

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شبكة "سكاي" الإيطالية أكدت أن سيتي لن يقف في طريق لاعبه، وسيرحب في حالة وصول العرض المناسب لضمه.

عرض إنتر تصل قيمته 15 مليون يورو بالإضافة لبعض الإضافات والحوافز المتوقفة على نسبة مشاركات اللاعب.

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البرازيلي يرحب بالخطوة، كما وافق على فكرة تخفيض أجره للبحث عن فرصة جديدة للموسم المقبل.

وعلى الجانب الآخر يفضل سيتي الانتظار للصيف، تحسباً لوصول أي عرض أفضل من العرض الإيطالي.