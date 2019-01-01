دانيلو يكشف عن دور رونالدو في انتقاله ليوفنتوس

أعرب المدافع الأيمن البرازيلي دانيلو، عن سعادته الغامرة، بإتمام عملية انتقاله من مانشستر سيتي إلى يوفنتوس، وذلك في مؤتمر تقديمه للصحفيين ووسائل الإعلام.

وكشف الظهير الأيمن لريال مدريد، عن دور زميله السابق في "سانتياجو بيرنابيو" كريستيانو رونالدو، والزميل الآخر السابق في بورتو أليكس ساندرو، في قرار موافقته على التوقيع للبيانكونيري.

وقال صاحب الـ28 عامًا "أنا سعيد لوجودي هنا، وقد حصلت على ترحيب خاص. لقد تحدثت مع ساندرو خلال المفاوضات، وأعطاني نصائح مهمة عن النادي وفلسفته والطريقة التي يُدار بها، وساندرو من أصدقائي المقربين، وقضينا معًا 10 سنوات، لذا من الواضح أن وجوده ساعدني كثيرًا".

وفي رده على سؤال حول ما دار بينه وبين رونالدو قبل توقيع على العقد، فقال مازحًا "قلت له أريد القميص رقم 7، لكن لسوء الحظ أنه ليس متاحًا"، مضيفًا "كريستيانو استقبلني بحفاوة في تورينو، وقال لي إنني جئت لنادٍ رائع، واللعب بجانب نجوم بهذا المستوى سيمنحك حافزًا إضافيًا".

نتابعها، نمارسها، نحبها .. كرة القدم حياة! ❤️⚽️ pic.twitter.com/N9a28iC5BR — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 13, 2019

وخصوص فترة توتر علاقته بمدربه السابق بيب جوارديولا، فقال "كل لحظة في مسيرتي المهنية تساعد على تشكيل شخصيتي، ورغم أنني لم ألعب بالطريقة التي أردتها لنفسي، إلا أن السنوات الأربع الأخيرة كانت مهمة للغاية بالنسبة لي، وساعدتني لأكون أكثر نضجًا".

وعن مدربه الجديد ماوريسيو ساري، قال "أحب أسلوبه في كرة القدم، ولا أعتقد أنني سأواجه صعوبة في التكيف مع ما يطلبه، أفهم جيدًا أن الدفاع مهمًا في إيطاليا، لكني الآن بعمر 28 عامًا وأكثر انفتاحًا لتعلم أشياء جديدة تساعدني لأكون أفضل كلاعب".