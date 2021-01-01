دانيلو : بيرلو مثل جوارديولا ورونالدو يرفض الراحة

يشعر بالحرية مع يوفنتوس

أعرب دانيلو مدافع يوفنتوس، عن فخره باللعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالنادي الإيطالي، مشددًا على رغبته في الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

يوفنتوس يلعب الليلة ضد بورتو في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال، بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف بالذهاب على أرض الفريق البرتغالي.

ومن جانبه قال دانيلو في تصريحات نقلتها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية:"لقد كنت مع رونالدو لمدة عامين في مدريد، والآن في يوفنتوس، يشرفني أن أكون جزءًا من تاريخه من خلال رؤيته يوميًا يسجل الأهداف".

وأضاف:"الدافع مستمر بالنسبة له ولا توجد أي حدود للنجاح، يبلغ من العمر 36 سنة ويشارك في جميع المباريات، لا يرتاح ولا يريد الحصول على الراحة من الأساس".

وأما عن جانلويجي بوفون:"التقيت بلاعبين رائعين، لكن بوفون ظاهرة يصعب شرحها، يعطي طاقة مختلفة ويتدرب بشكل مذهل رغم بلوغ عمره 43 سنة، يبدو أن الكرة تخاف منه وتذهب إلى الجانب الآخر".

اللعب تحت قيادة أندريا بيرلو:"أحب حقًا المشاركة في بناء الهجمة، لذلك هو يمنحني الكثير من الحرية للتأكد أن الكرة تخرج من الخط الخلفي بشكل سليم، يريدني أن أتحرك وأن ألمس الكرة كثيرًا، هو مثل بيب جوارديولا وهناك العديد من التشابهات بينهما".

الفوز بدوري الأبطال:"نريد الفوز بكل البطولات ومنها هذه المسابقة التي لها سحرها الخاص، ونمنح الكثير من الأهمية أيضًا للدوري الإيطالي وكأس إيطاليا".

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يذكر أن دانيلو البالغ من العمر 29 سنة، شارك في 34 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم بكل البطولات، نجح في هز الشباك مرة وحيدة وصنع 3 أهداف.