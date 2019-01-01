كارينيو متوعدًا النصر: لم يحترموا العقود

كارينيو يتوعد النصر لدى الاتحاد الدولي "فيفا"

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد الأوروجوياني دانيال كارينيو، على أن نادي النصر السعودي، لم يحترم العقد المبرم بينهما، حيث لم يحصل على مستحقاته حتى الآن من العالمي.

كارينيو يتولى مهمة تدريب فريق نادي الوحدة خلال الوقت الحالي، حيث تولى المسؤولية خلفًا للمدرب ستيفانوفيتش، الذي رحل بسبب سوء النتائج.

المدرب الأوروجوياني قال خلال تصريحات تليفزيونية: "النصر لم يحترم العقد المبرم، وقالوا أنهم سيمنحوني مستحقاتي كاملة بعد الإقالة، ولكن لم يحدث هذا الأمر".

دانيال كارينيو تابع: "لم أحصل على ما وعدني به النصر، ولكنني سأتوجه الآن إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهو من سيحدد موعد حصولي على الأموال".

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وتحدث كارينيو عن تجربته مع الوحدة، حيث قال: "التحدث عن تحقيق الوحدة لبطولة الدوري مبكر جدًا، والأهم بالنسبة لي هو أن يكون فريقنا قوي، ونتمنى أن نصل إلى دوري أبطال آسيا، وعلينا التركيز في كل مباراة، وأن نركز في مواجهة الاتحاد القادمة".

واختتم دانيال كارينيو تصريحاته قائلًا: "وجدت في الوحدة أزمة دفاعية، حيث قمت بعلاج تلك الأزمة، خاصة وأن الفريق يضم لاعبين كبار في هذا المركز، بالإضافة إلى الجوانب المعنوية".

كارينيو كان يتولى مهمة تدريب فريق نادي النصر، ليقوده لتحقيق بطولات، قبل رحيله ليعود مرة أخرى إلى العالمي، ليتم إقالته الموسم الماضي.