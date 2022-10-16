دانكلير منتقدًا جمهور السعودية: يسبونك عندما تحرز هدفًا!

مدافع الأهلي السابق دانكلير يكشف عن الهدايا التي تلقاها خلال فترة وجوده بالمملكة السعودية

كشف البرازيلي دانكلير بيريرا؛ مدافع الأهلي السعودي السابق، عن بعض ما عاشه في المملكة السعودية، خلال موسم وحيد قضاه في صفوف الراقي، متحدثًا عن الفارق بين جمهور اليابان والبرازيل والسعودية.

دانكلير يرحل عن الأهلي بعد هبوطه

البرازيلي صاحب الـ30 عامًا كان قد انضم للراقي في صيف 2021، قادمًا من الدوري الياباني، لكنه رحل عنه بعد هبوط الفريق لدوري يلو للدرجة الأولى بنهاية موسم 2021-2022.

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ويعد دانكلير حاليًا لاعبًا حرًا، في انتظار الميركاتو الشتوي المقبل كي يحسم وجهته المقبلة، بعدما أغلق ميركاتو الصيف دون أن يتلقى عرضًا مناسبًا.

خلال ذاك الموسم، شارك المدافع في 25 مباراة مع الراقي، وكان لاعبًا أساسيًا، لكنه لم ينجح في سد الثغرة الدفاعية بشكل كبير.

ماذا قال دانكلير عن فترته مع الأهلي؟

البرازيلي أجرى حوارًا مع موقع "ge.globo" البرازيلي، تحدث خلاله عن البلد الأكثر ترحابًا باللاعبين الأجانب من بين البلاد التي احترف بها، فاختار اليابان.

وقال دانكلير: "اليابان بلد يدعمك به مشجعو الأندية المنافسة، إذا سجلت هدفًا في شباك خصمك، فإنهم يهنئونك، وهذا لم يحدث معي في أي بلد، لكن في السعودية الأمور تسير كالبرازيل، هناك مشجعين كُثر، لكنهم إذا سجلت، يسبونك ويلعنوك".

وكشف المدافع عن الهدايا التي تلقاها، خلال فترة تمثيله للراقي: "الجمهور أعجب بأدائي في الأهلي، ففوجئت برسالة من مدير النادي يدعوني لتناول الغداء معه، وبالفعل التقينا مع المترجم وهنأني على أدائي، وقدم لي مجوهرات وعطور لي ولزوجتي، قالي لي إن هذه عاداتهم، هذا بمثابة تحفيز من النادي للاعبين، لمواصلة بذل أقصى جهد من أجل الفريق".

يذكر أن الأهلي حاليًا يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 12 نقطة، حصدها من سبع مباريات.

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