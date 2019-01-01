دانتي المبهر - المخصرم البرازيلي يصل للقمة مع نيس

كافاني، كيليان مبابي وأنخيل دي ماريا يتوهجون بدورهم في الجولة الافتتاحية للليج 1...

بعد إنهاء الموسم الماضي كسابع في جدول الترتيب، يطمح نيس في النسخة الحالية وبقيادة المدرب "باتريك فييرا" احتلال مركز أفضل أو على الأقل الحفاظ عليه رغم أن الإدارة لم تدعم الفريق بشكل قوي خلال سوق الانتقالات الأخيرة.

النادي عانى في تعويض الفتى المشاكس "ماريو بالوتيلي" منذ رحيله في يناير الماضي وسيفتقده بلا شك فيما هو قادم، لكن هناك نجم آخر بعيد تمامًا عن خط المقدمة أثبت أنه يمكن لمدربه التعويل عليه في اللحظات الصعبة.

الحديث هنا عن المدافع المخضرم "دانتي"، فقد قدم مستويات جد مميزة خلال مواجهة أميين الأخيرة في الدوري الفرنسي وذلك استنادًا على حسه وتمركزه الجيد الذي مكنه من قطع الكرات إبعاد الخطورة بشكل متواصل، لكنه أبدع أيضًا في الشق الهجومي وقدم لفريقه انتصارًا هيتشكوكيًا في الدقائق الأخيرة.

فخلال ركنية في الدقيقة الخامسة من الوقت المبدد، انقض البرازيلي على الكرة بضربة رأسية أسكن بها الكرة الشباك مشعلاً المدرجات ومانحًا لرفاقه فوزًا أول ثمينًا وفي غاية الأهمية، إذ سيمنحهم شحنة معنوية جد إيجابية وهم في مستهل المنافسات ويدفعهم لبذل مجهودات أكبر .

ويأتي فوز نادي الجنوب الفرنسي هذًا ليمحو أيضًا سلسلة النتائج السلبية التي عرفها خلال الفترة التحضيرية الأخيرة وخاصة سقطتيه أمام كل من بيرنلي وفولفسبورج

وعبر اللاعب عقب اللقاء عن فرحته الكبيرة بهذا الإنجاز معتذرًا في نفس الوقت عن الإنذار الذي تلقاه إثر نزعه القميص خلال احتفاله "أنا سعيد جدًا بهذا الفوز، لكنني أعتذر عن البطاقة الصفراء التي تلقيتها. يجب أن أكون مثالاً يحتذي به (بالنسبة لرفاقي)"

أما هناك في العاصمة الفرنسية، حقق باريس سان جيرمان انتصارًا أكثر أريحية، بل وكاسحًا "3-0" على حساب نيم وذلك في لقاء ممتع شهد أهدافًا من توقيع كافاني، مبابي وأنخيل دي ماريا.

وقد تمكن ليون بدوره من الإطاحة خارج قواعده بنادي الإمارة موناكو ب "3-0" ، إذ شهد اللقاء توهج متوسط الميدان الشاب "لوكاس توسار" بصناعته الرائعة للفرص وتسجيله للهدف الثالث حاصلاً على 91,4 كمعدل في مؤشر الأداء من أوبتا.

زميلاه موسى ديمبيلي وديباي أبدعا أيضًا وكانا وراء الهدفين الأولين، غير أن الفتى الهولندي وحده من رافقه في قائمتنا لأأفضل 10 لاعبين.

ويعد نادي أنجيه ناديًا عاديًا ونادرًا ما يمتع على أرضية الميدان، لكنه قدم 12 دقيقة مبهرة خلال الشوط الأول من مواجهة بوردو، إذ سجل فيها 3 أهداف أمنت له الفوز "3-1" في نهاية المطاف وبظهور مميز من "بيريرا لاج" الذي أصبح أول لاعب يسجل ويقدم تمريرة حاسمة في أول مباراة في البطولة منذ إنجاز نيمار سنة 2017.

ومكنه هذا الإبداع من تصدر قائمة مؤشر الأداء بحصيلة 97,2 متفوقًا على النجم الشاب الجديد لليل "فيكتور أوسيمين"فالنيجيري قدم للدوري الفرنسي كمعوض لرافاييل لياو ويبدو أنه سينجح في المهمة على أكمل وجه، كيف لا وقد وقع في أول مباراة له في الليج 1 على ثنائية كانت بمثابة الفوز لفريقه أمام نانت.

وعرف سقوط مارسيليا على أرضه أمام ريمس بزوغ المهاجم "بولاي ديا"، إذ زار الشباك وخلق عدة فرص خطيرة مسببًا إزعاجًا متواصلاً لدفاعات الخصم وقائدًا رفاقه لانتصار مميز "2-0".

وأخيرًا ننوه بحارس المرمى الذي دخل ترتيبنا هذا الأسبوع "رومان سالان"، فقد كان لفريقه سدًا منيعًا أمام مونبلييه وتمكن من التصدي لضربة جزاء نفذها "أندي ديلورت"