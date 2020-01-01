دالوت: نشعر وكأن فيرنانديش في مانشستر يونايتد منذ عامين

دالوت يشيد بمواطنه..

أشاد البرتغالي ديوجو دالوت، ظهير فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بمواطنه برونو فيرنانديش، لافتًا إلى تأقلم الأخير بسرعة مع الشياطين الحمر.

فيرنانديش، انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد، قادمًا من سبورتنج لشبونة، في الميركاتو الشتوي الأخير، مقابل 55 مليون يورو.

وقال دالوت، في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "فيرنانديش وكأنه معنا هنا منذ عامين بالفعل، أنه يتقدم جيدًا، ومن الجميل للغاية أن يكون معنا".

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وأضاف: "وجوده هنا جيد جدًا بالنسبة لي وللفريق، أنه لاعب وشخص رائع، وهو جاء من أجل مساعدة الفريق".

وتطرق دالوت، للحديث عن أمله في أن يُنهي مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي ، من احتلال المركز الرابع.

وأوضح صاحب الـ21 عامًا: "هذا هو سبب وجودنا هنا، مانشستر يونايتد يقاتل دائمًا من أجل الألقاب، نريد الفوز بكل المسابقات التي نشارك فيها".

وأتم: "نستهدف إنهاء الدوري في المركز الرابع، هذا هو ما نريده كلاعبين، أعتقد أننا لدينا كل شيء لفعل ذلك".

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الثامن بسلم ترتيب البريميرليج، برصيد 35 نقطة، بفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، مع العلم أن الفريقان سيلتقيان يوم الإثنين المقبل.