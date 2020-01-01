سيلفا: ريال مدريد طاردني كل عام

لماذا رفض سيلفا الانضمام لريال مدريد؟

أكد دافيد سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، أنّ ريال مدريد حاول التعاقد معه عدة مرات ولكنّه رفض ارتداء قميص الفريق الملكي وفضّل تجربة الاحتراف في إنجلترا.

سيلفا سوف يرحل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري والتقارير الصحفية تشير إلى إمكانية العودة لصفوف فالنسيا.

وفي وثائقي عن سيلفا بعنوان "وُلدت في كناريا العظيمة" كشف سيلفا أنّ ريال مدريد حاول التعاقد معه في عدة مناسبات حينما كان صغيرًا.

وقال: "فيسنتي ديل بوسكي، مدرب ريال مدريد وقتها، تابعني كثيرًا وراقب مسيرتي في فترة الطفولة، وكان يحاول التعاقد معي في كل عام".

وتابع: "استشرت أبي ونصحني بالبقاء في فريق المدينة وعدم اللعب لريال مدريد فاستمعت لنصيحته وبعدها ذهبت إلى فالنسيا ثم إلى مانشستر سيتي".

صاحب الـ 34 عامًا أكد أنّ ريال مدريد حاول ضمه مرة أخرى حينما رحل إلى مانشستر سيتي لكنّه رفض العودة إلى إسبانيا قبل أن يحقق النجاح رفقة السيتزنز.

وفي الوثائقي أيضًا ظهر المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا، قائلًا: "هناك بعض الأفكار النمطية في عقول البعض حول سيلفا، فكونه من كناريا يعني أنّه عاش في منطقة مشمسة وحارة ولذلك تصور البعض فشله في جو بارد مثل مانشستر، لكنّه نجح وأكد قدرته على التأقلم والتفوق في كل الأماكن".

جدير بالذكر أنّ سيلفا حقق بطولة الدوري الإنجليزي 4 مرات رفقة مانشستر سيتي.