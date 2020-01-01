هل ينضم دافيد سيلفا للدوري السعودي في سوق انتقالات صيف 2020؟

أشارت أخبار إلى صراع الهلال والنصر على توقيع دافيد سيلفا في سوق الانتقالات الصيفية، هل ينضم نجم مانشستر سيتي للدوري السعودي في الميركاتو القادم؟

أحمد رضوان | تويتر

رغم انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم مما تسبب في أزمات قوية للأندية، إلا أنه قررت أن الحياة ستستمر وبدأت الإعداد للموسم القادم حتى قبل عودة هذا الموسم من التوقف، وقبل فتح سوق الانتقالات الصيفية.

أصبح الدوري السعودي قبلة للعديد من النجوم في السنوات القليلة الماضية وضم العديد من النجوم الأوروبية، لعل أبرزهم بافيتيمبي جوميس وسيباستيان جيوفينكو وغيرهما، والآن وقبل بداية الميركاتو خرجت أنباء تشير إلى صراع قوي بين الهلال والنصر على نجم كبير فاز بكأس العالم وكأس أمم أوروبا وفي جعبته الكثير من البطولات.

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إنه دافيد سيلفا نجم مانشستر سيتي وأحد أبرز وجوه نهضة العشرية الثانية من الألفية الجديدة، والتي أصبح فيها الأزرق السماوي في مصاف الكبار بعد أن كان أحد أندية الوسط في الدوري الإنجليزي.

هناك صراع كبير على سيلفا للحصول على خدماته مع بداية سوق انتقالات صيف 2020، وهو ليس صراع سعودي فقط بل هو إيطالي أيضًا بل وأمريكي، فما هي الأندية الراغبة في ضم دافيد سيلفا في الميركاتو القادم؟ وهل ينضم للدوري السعودي؟

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ما هي حقيقى اهتمام الهلال والنصر بدافيد سيلفا؟

قد يكون الدوري السعودي على موعد مع ضم دافيد سيلفا في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما سبق وأن ضم عدد من اللاعبين من الدوري الإنجليزي من قبل، كالنيجيري أحمد موسى؛ محترف النصر ، من ليستر سيتي.

نجم مانشستر سيتي ينتهي عقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري، واستقر على الرحيل في الصيف بعد عشرة أعوام قضاها في صفوفه.

ووفقًا لموقع "One Football" الإنجليزي فإن قطبي العاصمة السعودية "الرياض"؛ ناديي الهلال والنصر ، دخلا في الصراع على دافيد سيلفا، رفقة عدة أندية إيطالية ويابانية وصينية بل وحتى أمريكية.

ما هي الأندية الراغبة في ضم دافيد سيلفا في سوق انتقالات الصيف؟

هناك العديد من الأندية التي تتهافت على نجم مثل دافيد سيلفا في أوروبا وخارجها، فمنذ أن قرر الإسباني الرحيل عن مانشستر سيتي في الميركاتو القادم، والأنباء متواترة عن الفرق التي ترغب في الحصول على توقيعه مع انتهاء عقده.

نبدأ بالقارة العجوز وتحديدًا من الدوري الإيطالي، حيث أبدى ميلان رغبته في التعاقد مع سيلفا في سوق الانتقالات الصيفية ، وبحسب الديلي ميل فإن ريال بيتيس يرغب أيضًا في التعاقد مع نجم المنتخب الإسباني، كما أشارت بعض التقارير من قبل على اهتمام لاس بالماس باللاعب.

خارج أوروبا هناك العديد من الأندية الراغبة في ضم دافيد سيلفا في الميركاتو رفقة الهلال والنصر، فهناك اهتمام به من فريق فيسل كوبي الذي يلعب له زميله السابق في منتخب إسبانيا أندريس إنييستا، كذلك يرغب فريق دافيد بيكهام الأمريكي إنتر ميامي في ضمه.

هل ينضم دافيد سيلفا للدوري السعودي؟

رغم كثرة الأندية الراغبة في ضم دافيد سيلفا في سوق الانتقالات الصيفية، تظل فرصة الهلال أو النصر في خطف توقيع الإسباني جيدة جدًا.

بدايةً مع تقدم عمر نجم مانشستر سيتي أصبح على مقاعد البدلاء معظم الوقت، وقد لا يتحمل النسق السريع للكرة الأوروبية بشكلٍ عام، ولا خشونة اللعب في إيطاليا، وهنا يمكننا القول أن رغبة الإسباني في البقاء في أوروبا لن تكون كبيرة، إلا إذا أراد العودة وإنهاء مسيرته في بلاده.

انضمام دافيد سيلفا للهلال أو النصر سيعتبر بداية مغامرة جديدة مليئة بالبطولات، فالفريقان دائمًا منافسان على دوري أبطال آسيا والذي يقتربمن البطولات الأوروبية في مستواه، وما قد يشجعه تجربة تشافي مع السد الذي لا يختلف كثيرًا عن قطبي الرياض، وما مثلت له هذه التجربة من بداية جديدة أضافت له بالتأكيد.

لكن قد يرغب سيلفا في الانضمام لزميله السابق في المنتخب الإسباني أندريس إنييستا في فيسيل كوبي الياباني، خاصةً لو تدخل نجم برشلونة السابق، أو قد يفكر في الدوري الأمريكي كما فعل زميله أيضًا في لاروخا وفالنسيا دافيد فيا.