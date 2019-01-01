دافيد آلابا يعود لإثارة الجدل حول مستقبله مع بايرن ميونخ

الدولي النمساوي يبحث عن تحديات جديدة

على الرغم من ارتباط الدولي النمساوي دافيد آلابا بعقد مع بايرن ميونخ لمنتصف عام 2021، إلا أنه أصر على إثارة الجدل حول مستقبله، بتلميحات واضحة عن رغبته في البحث عن تحد جديد الصيف المقبل.

ورفض صاحب الـ27 عامًا استبعاد حدوث أي شيء الموسم المقبل، وذلك بالتزامن مع الشائعات المستمرة منذ بداية فصل الصيف، عن إمكانية انتقاله لريال مدريد أو برشلونة قبل غلق الميركاتو الصيفي في إسبانيا في أول ساعات الشهر الجديد.

وعندما سُئل عن مستقبله أجاب لوسائل الإعلام النمساوية "لا أعرف ماذا سيحدث العام المقبل، لكني أكدت أكثر من مرة أنني أبحث عن تحديات جديدة سواء كان مع بايرن ميونخ أو في مكان. ولا يمكنني قول أي شيء آخر".

وعن الصفقات الأخيرة التي أبرمها النادي باستعارة إيفان بيريسيتش وفيليب كوتينيو، قال "لا نحتاج فريق رفيع المستوى لكن فريق كبير، بالنسبة لي، أعتقد أننا ما زلنا بحاجة للاعب أو اثنين على نفس المستوى لنكون في وضع جيد في منطقة العمق، أثق في إدارة النادي وأعتقد أنه ما زال هناك صفقات أخرى".

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وكان البايرن قد استهل رحلة الدفاع عن لقب البوندسليجا للموسم الثامن على التوالي، بالسقوط في فخ التعادل أمام هيرتا برلين بهدفين لمثلهما، ويوم السبت المقبل سيكون على موعد مع شالكه خارج القواعد، في قمة الجولة الثانية للدوري.