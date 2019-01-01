دارميان متجاهلاً سولشار: تعلمت الكثير من مورينيو وفان خال

يبدو أن المدافع الإيطالي غاضبًا من سولشار لعدم منحه فرصته كما كان وضعه مع سبيشال وان وفان خال

تعمد المدافع الإيطالي ماتيو دارميان، تجاهل اسم مدربه السابق في مانشستر يونايتد أوليه جونار سولشار، وذلك في رده على سؤال حول ما تعمله من المدربين الذين تعاقبوا على تدريبه في "أولد ترافورد" على مدار 4 مواسم.

وأثنى الظهير الأيمن على أول مدرب عمل معه في معقل الشياطين الحمر لويس فان خال، ونفس الأمر بالنسبة لجوزيه مورينيو، فيما تجاهل الحديث عن ذو الوجه الطفولي.

وقال مدافع تورينو السابق لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية "فان خال ومورينيو مدربان رائعان، وفزت معهما كثيرًا وتعلمت أكثر".

وأضاف "أتحدث عن اثنين من أعظم المدربين، لقد تركا لي أشياء إيجابية بالجملة، وينبغي علي أن أشكرهما".

في الوقت ذاته، أصر على أنه ليس نادمًا على قرار اللعب لمانشستر يونايتد، رغم ظهوره في 92 مباراة فقط على مدار 4 سنوات، قبل أن يتخذ قرار العودة إلى وطنه هذا الصيف عبر بوابة بارما.

وفي هذا الصدد قال "خيار اللعب في إنجلترا كان سهلاً في ذلك الوقت –صيف 2015-، وبطبيعة الحال اللعب لهذا النادي مصدر فخر ومسؤولية عظيمة في مسيرتي كلاعب، وذلك لأن ارتداء قميص ناد بحجم مانشستر يونايتد يضاعف المسؤولية عليك".

هاري يتحدث عن طموحات المنتخب الإنجليزي في الفترة القادمة وطموحاته الشخصية كقائد لـ هذا الجيل 🎙️ pic.twitter.com/v3uOZyjw9l — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 8, 2019

وختم "كانت تجربة في غاية الأهمية لحياتي المهنية، ذهبت إلى هناك لأختبر نفسي في ثقافة وكرة قدم مختلفة، وهذا بالتأكيد ساعدني على تطوير نفسي داخل وخارج الملعب".