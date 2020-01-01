خيمينيز: لست نادماً على الانضمام إلى أتلتيكو مدريد كانت تجربة رائعة

خيمينيز واحد من أفضل المهاجمين في البريميرليج هذا الموسم

أكد راؤول خيمينيز لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي، أنه غير نادم عن انضمامه إلى أتلتيكو مدريد في 2014، بالرغم من أنه لم يظهر بالشكل المطلوب في ذلك الوقت.

وانضم خيمينيز إلى أتلتيكو مدريد في 2014، قادماً من كلوب أمريكا المكسيكي، ولكنه لم يوفق في رحلته مع الفريق الإسباني بعد تسجيله هدفاً وحيداً في 26 مباراة بالموسم.

وقال صاحب الـ 28 عاماً في تصريحات صحفية: "لقد كان الأمر صعباً في أتلتيكو مدريد، كانت تجربتي الأولى في أوروبا والليجا كانت صعبة للغاية، ولكن هناك تعلمت الكثير من الأمور التي أقوم بها الآن".

وواصل: "لست نادماً على الانضمام لأتلتيكو مدريد، بالنسبة لي كانت تجربة رائعة، الآن أرغب في مواصلة التعلم والتطور مع ولفرهامبتون، أتمنى أن نحصل على موسماً جيداً".

وبعد رحيل المكسيكي الدولي من أتلتيكو، انضم إلى بنفيكا على سبيل الإعارة منذ 2015، وحتى 2018 ليشارك معهم في 80 مباراة مسجلاً 18 هدفاً، قبل أن ينضم للذئاب.

وتابع خيمينيز حديثه قائلاً: "في إنجلترا بالطبع تشيشاريتو كان رائعاً مع مانشستر يونايتد لقد كنت من عشاقه في ذلك الوقت، لم يكن يلعب كثيراً ولكنه كان يقوم بكل شيء عندما يشارك".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "لقد بذل قصارى جهده وقدم 100% من مجهوده، وحقق نتائج جيدة أتمنى أن أحقق أفضل منه مع ولفرهامبتون".

جدير بالذكر أن خيمينيز هذا الموسم، مع الذئاب ساهم في 26 هدفاً بمختلف المسابقات، إذ سجل 17 هدفاً وصنع تسعة أهداف.