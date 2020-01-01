خيمينيز: أعشق الدوري الإنجليزي ولكن ريال مدريد وبرشلونة قصة أخرى

هل يعود المهاجم المكسيكي لليجا من جديد؟

اعترف راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون، بصعوبة رفض الانتقال لأي من ريال مدريد أو برشلونة، لو أتيحت له الفرصة بفترة الانتقالات الصيفية القادمة.

المهاجم المكسيكي يقدم مستويات مميزة مع الفريق الإنجليزي منذ انتقاله قادماً من بنفيكا، وجذب أنظار العديد من الأندية داخل البريميرليج.

آرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي جميعهم مهتمين بضمه، ولكن يبدو أن أنظاره تتجه نحو الدوري الإسباني وبالتحديد قطبي الليجا.

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وقال خيمينيز في تصريحات لشبكة "ESPN":" الهدوء مطلوب في الوقت الحالي، نعم أسمع العديد من التكهنات حول مستقبلي في وسائل الإعلام، يرشحوني للانتقال إلى آرسنال وريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد".

وأضاف:"كل يوم يخرج اسم جديد يريد التعاقد معي، لو كان ذلك صحيحاً، فهو يرجع للمستوى الذي أظهر به الفترة الأخيرة، أولويتي البقاء في الدوري الإنجليزي نظراً لإعجابي بالأسلوب هنا وتأقلمي السريع على الأجواء المحيطة".

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وتابع:"ورغم ذلك لو جئت غداً تخبرني بعرض رسمي من ريال مدريد أو برشلونة بضمي، فهذه فرصة يجب اقتناصها، وإذا لم يحدث ذلك فأنا سعيد هنا بالبقاء والقتال على المشاركة في دوري أبطال أوروبا".

يذكر أن صاحب الـ28 سنة الذي سجل 22 هدفاً مع ولفرهامبتون هذا الموسم، سبق وأن لعب بالدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد ولكنه لم يستمر لفترة طويلة هناك.