خيسي يكشف دور كريستيانو رونالدو في انتقاله لسبورتنج لشبونة

اللاعب الإسباني خيسي رودريجيز يوضح أسباب انتقاله لسبورتنج لشبونة ويؤكد أن كريستيانو رونالدو له دورًا كبيرًا في الصفقة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف اللاعب الإسباني خيسي رودريجيز عن الدور الذي لعبه زميله السابق بريال مدريد كريستيانو رونالدو في انضمامه لسبورتنج لشبونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن كريستيانو طالبه بالانضمام لسبورتنج لشبونة هذا الصيف.

وفقًا لصحيفة ليكيب 🗞️



نيمار بات عصبيًا ويشعر بالإحباط بعد فشل عودته إلى برشلونة، خاصة في ظل توتر علاقته بجماهير باريس سان جيرمان. 👀 pic.twitter.com/jiEUmK9jpQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 3, 2019

وقال خيسي: "أنا سعيد للغاية بالفرصة التي منحها لي فريق سبورتنج لشبونة، هذا نادٍ كبير وتاريخي هنا في البرتغال".

وأضاف: "لدي صديق يدعى كريستيانو رونالدو، دومًا ما كان يخبرني أمورًا جيدة حول هذا النادي، الآن أنا متحمس للغاية لأبدأ التدريبات مع زملائي الجدد".

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وأكمل: "لقد قابلت اللاعبين وكل الفريق، وأعتقد أننا نستطيع تحقيق العديد من الأمور الهامة، سنقاتل على كل البطولات المتاحة".

جدير بالذكر أن صفقة انضمام اللاعب للشبونة جاءت على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري ويقضي عقده بالعودة لباريس سان جيرمان بنهاية الموسم.