خيسي على أعتاب اللعب في إيطاليا

لاعب ريال مدريد سابقًا قريب من الكالتشيو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصبح خيسي رودريجز لاعب باريس سان جيرمان قاب قوسين أو أدنى من اللعب في إيطاليا هذا الموسم.

اللاعب الذي اشتراه باريس سان جيرمان من ريال مدريد مقابل 25 مليون يورو صيف 2016 لم يُوفق أبدًا في العاصمة الفرنسية، إذ لم يلعب سوى 14 مباراة مع ناديه وقضى فترتي إعارة فاشلتين مع لاس بالماس ستوك سيتي.

ورغم تواجده في معسكر الفريق في الدوحة وإشادة المدرب توماس توخيل به، إلا أنه بات قريبًا من الرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

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ألفريدو بيدولا خبير سوق الانتقالات في قناة سبورت إيتاليا قال أن تورينو يرغب بشدة في ضم اللاعب صاحب الـ25 عامًا، وأن اجتماعًا حدد بالفعل بين الناديين لدراسة انتقال اللاعب للتورو بالإعارة مع حق الشراء الصيف القادم، على أن يتحمل النادي الفرنسي 60-70% من قيمة راتبه السنوي.

صحيفة آس الإسبانية عززت تلك الأخبار بتأكيدها على توجه وكيل اللاعب إلى إيطاليا خلال الساعات القادمة للتفاوض مع تورينو، لكنها أضافت أن ناديي بارما وفروسينوني في السباق كذلك لضم خيسي وأن وكيله سيلتقي بمسؤوليهم.