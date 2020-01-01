جيسوس يكشف عيب في صفقة ريال مدريد الجديدة

جورج جيسوس مدرب فلامنجو البرازيلي، يقول إن اللاعب رينيير جيسوس لديه موهبة رائعة ومثالية لكنه يعاني من عدم الالتزام الخططي في بعض التكتيكات

قال جورج جيسوس مدرب فلامنجو البرازيلي، إن اللاعب رينيير جيسوس لديه موهبة رائعة ومثالية لكنه يعاني من عدم الالتزام الخططي في بعض التكتيكات وعليهم الحذر من ذلك.

رينييرصاحب الـ17 عاماً، يستعد خلال الساعات المقبلة إلى إعلان صفقة انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني مقابل 39 مليون يورو.

وأضاف في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "’رينير شاب ذكي للغاية، يحب أن يتعلم وأستطيع أن أقول إنه موهوب بشكل استثنائي، لكن يجب أن لا يتم وضعه كجناح لأن هذا سيخنقه كثيراً يجب أن يلعب في مركز المهاجم الثاني".

وتابع: "هو يلعب بعمر أكبر من عمره بخمس سنوات على أرض الملعب، لاعب كبير للغاية ريال مدريد محظوظون بتواجده معهم في القريب العاجل، هو لا يشبه جوا فيليكس لاعب أتلتيكو الثنائي مختلفات تماماً".

وعن أوجه الاختلاف بين الثنائي قال: "جواو لديه القدرة على التسجيل بجانب مهارته لكن رينيير موهوب تقنياً ولا يحب أن يشارك كهاجم وحيد، يحب التحرك بحرية وخطف المدافعين".

واختتم: "عليهم إعطائه وقت كاف للمشاركة واللعب حتى ينمو في أرض الملعب عليهم أن يرعوه بشكل جيد وأن لا يهملوا موهبة بتلك القيمة".

يذكر أن ريال مدريد ينتظر بلوغ اللاعب الثامنة عشر من عمره يوم 19 يناير الجاري ليكون قادراً على السفر خارج البرازيل بمفرده.