خيسوس نافاس يذوق من شباك برشلونة في مشاركته رقم 300 بقميص إشبيلية

خيسوس نافاس يسجل هدفًا في شباك حارس برشلونة تير شتيجين في المباراة رقم 300 بقميص إشبيلية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نجح خيسوس نافاس في تخليد مباراته رقم 300 له بقميص إشبيلية في الدوري الإسباني، وذلك بعدما شهدت هدفًا له في شباك برشلونة.

وكان خيسوس نافاس قد سجل هدف إشبيلية الأول في شباك برشلونة في شوط أول انتهى بتقدم الأندلسيين بهدفين لهدف.

ويلعب نافاس مباراته رقم 300 بقميص إشبيلية، وذلك بعدما غادر النادي جهة مانشستر سيتي الإنجليزي قبل أن يعود إليه مرة أخرى.

وكان صاحب الـ 33 عامًا قد بدأ مع ناشئي إشبيلية عام 2000، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2003 أي بعمر 17 عامًا.

وقضى نافاس 10 سنوات مع إشبيلية منذ 2003 وحتى 2013، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي ويلعب بقميصه 4 مواسم، ومن ثم يعود إلى إشبيلية في 2017.

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يذكر أن خيسوس نافاس كان قد لعب دورًا هامًا في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2014 مع المدرب مانويل بيليجريني.