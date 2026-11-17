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أبدى جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق، استياءه الشديد من عقوبة الإيقاف 12 مباراة التي فُرضت على خيسوس أوونو، حارس مرمى نادي أندورا، إثر حادث مأساوي داخل الملعب. وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد عاقب الدولي الغيني الاستوائي بصرامة، بعد اصطدام أدى إلى وفاة خيسوس دي ميغيل، مهاجم تينيريفي، في وقت سابق من هذا الشهر.

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الاتحاد الإسباني يعاقب الحارس بعد مأساة الوقت بدل الضائع

وقع الحادث المميت في الوقت بدل الضائع من مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني يوم 2 نوفمبر، أُلغيت لاحقًا بعدما تلقى أوونو بطاقة حمراء بسبب التدخل. ونُقل خيسوس دي ميغيل على الفور إلى العناية المركزة عقب الاصطدام، قبل أن يفارق الحياة في المستشفى صباح اليوم التالي.

وفي أعقاب المأساة، اعترف أوونو بأنه يعيش «أصعب أيام حياتي» . ورغم الطابع العرضي للاصطدام، قضت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأن الحارس استخدم «قوة مفرطة»، وفرضت عليه الإيقاف 12 مباراة بسبب السلوك العنيف.

بيكيه يهاجم العقوبة القصوى في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي

وفي حديثه عبر مقطع فيديو نشره على تيك توك في وقت متأخر من يوم الإثنين، رأى بيكيه، المساهم الأكبر في أندورا، أن الهيئة المنظمة تعاقب النتيجة المأساوية لا التدخل في حد ذاته.

وقال مدافع برشلونة السابق: «اللاعبون واللاعبون السابقون والمدربون وحراس المرمى، الجميع وصف ما حدث بأنه حادث. أعتقد حقًا أن فرض العقوبة القصوى على خيسوس بسبب هذه اللقطة يضعه في موقف لا يستحقه، لأنه ليس مذنبًا في حدوث كل هذا».

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ولتسليط الضوء على ما يراه تناقضًا في القرارات الانضباطية، أشار الدولي الإسباني السابق إلى عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات التي فُرضت على خوسيه كورباس، جناح ألباسيتي، بعد تدخل عالٍ تسبب في نقل قادري لياميد، لاعب وسط ساباديل، إلى المستشفى. وأضاف: «لحسن الحظ، قادري بخير، ولم تكن العواقب في هذه الحالة مميتة، وقررت اللجنة معاقبة كورباس بالإيقاف ثلاث مباريات. ومع كل هذا، فإن تساؤلي هو: ما الذي يُعاقب عليه، اللقطة أم عواقبها؟»

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تدقيق قانوني وتبعات دائمة خارج الملعب

وبعيدًا عن العقوبات الرياضية، فتحت الشرطة الإسبانية تحقيقًا في احتمال وقوع قتل غير عمد. وبموجب القانون الإسباني، تخضع حالات الوفاة الناجمة عن أسباب غير طبيعية، بما فيها الحوادث، لتحقيق قضائي، رغم أن النيابة العامة أكدت أن رفع دعوى جنائية أمر مستبعد.

أما المدرب كارليس مانسو، فيرى أن تبعات الحادث ستثقل كاهل حارسه لفترة أطول بكثير من أي عقوبة تفرضها السلطات الكروية. وقال مانسو: «سيحتاج خيسوس إلى أكثر بكثير من 12 مباراة قبل أن يصبح جاهزًا وقادرًا على المنافسة. لن تعيد أي عقوبة [دي ميغيل] إلينا».

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لا موعد محددًا لعودة أوونو إلى الملاعب

وحتى بعد أن يستنفد أوونو عقوبة الإيقاف 12 مباراة، تبقى عودته إلى المنافسات الرسمية مفتوحة دون أي سقف زمني. وأكد كارليس مانسو أن النادي سيترك القرار بالكامل للحارس، إذ لن يعود إلى أرضية الملعب إلا حين يشعر بأنه مستعد للعب مجددًا.