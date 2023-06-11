خير غير مرغوب به .. لفتة لاعب الهلال تجاه أحمد حجازي تقابل بهجوم من جمهور الاتحاد

مدافع الاتحاد أصيب بقطع في الرباط الصليبي، لكن التعاطف معه غير مقبول من البعض!

لا ينسى الجمهور بسهولة من خذله، حتى يصبح مجرد ذكر اسمه مرفوضًا بالنسبة لهم، والخير المقدم منه، مشكوك به!

المصري أحمد حجازي؛ مدافع الاتحاد، أجرى عملية جراحية بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، الأسبوع الماضي، للمرة الثالثة خلال مسيرته، وهو ما دفع الكثيرين للتعاطف معه.

أحد المتعاطين زميله السابق في العميد ولاعب الهلال الحالي سعود عبد الحميد، لكنه كان تعاطفًا غير مرغوب به من قبل جمهور النادي الجداوي، الذي لم ينس رفضه للتجديد لناديهم، وتفضيله الانتقال للزعيم.

سعود نشر صورته رفقة المدافع المصري، عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقًا: "قدامك العافية يا رب وترجع أقوى يا حبيبي"، هو المنشور الذي تداولته الحسابات الجماهيرية الاتحادية عبر "تويتر"، ومنها "اتي مانيا"، ليتفاجأ سعود برد فعل الجمهور.

التعليقات أسفل التغريدة جاءت صادمة بعض الشيء، إذ يرفض الاتحاديون لفتة ظهيرهم الأيمن السابق، وتوقع بعضهم أنها محاولة للاحتكاك بناديهم كي يعود له، راغبًا في المشاركة في كأس العالم للأندية السعودية 2023م، الذي سيشارك به الاتحاد بصفته بطل دوري روشن 2022-2023م.

على المثال لا الحصر، حساب يحمل اسم "عدنان"، كتب: "مو شغلك لا تحتك"، وعلق "عبادي العتيبي": "بعد م شاف وضع الاتحاد قام يحتلك"، فيما أضافت "دانه": "يبي يحتك فينا عشان يلعب العالمية".

يذكر أن سعود رفض التجديد للاتحاد بعد دخوله الفترة الحرة في عقده في يناير 2022م، ليوقع للهلال في صفقة انتقال حر، قبل أن ينجح الأخير في شراء الستة أشهر المتبقية في عقد اللاعب مع العميد، ليبدأ مسيرته مع في الشتاء دون الانتظار لصيف العام نفسه.