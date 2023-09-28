خيتافي يدافع رسميًا عن جرينوود ضد هتافات "الموت" في الدوري الإسباني

النادي العاصمي يدافع عن لاعبه

أصدر نادي خيتافي بيانًا رسميًا يدعم فيه لاعبه ماسون جرينوود ضد الهتافات المسيئة التي يتعرض لها من خصوم الفريق المدريدي في الدوري الإسباني.

كان آخر هذه المضايقات ما تعرض له جرينوود أثناء التعادل 2-2 مع أتتليك بيلباو، جمهور الفريق الباسكي صب سخريته وهتافاته المسيئة على اللاعب الإنجليزي.

وجاء في نص البيان: "يريد نادي خيتافي التعبير عن الرفض التام للهتافات المهينة وغير المتسامحة، وخاصة الإهانات الخطيرة، التي تكررت بشكل متكرر خلال الدوري الإسباني والتي أضرت بالصورة وكذلك معنويات لاعبينا والجهاز الفني".

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وأضاف: "الهتافات المهينة، خارج أي سياق تتفاقم مع الانتقادات التي نحترمها باعتبارها حرية تعبير من وجهة نظر رياضية، ولكننا لا نقول بذلك عندما يتم إسناد هذا النقد بألقاب مهينة وإهانات وعدم احترام لأي عضو في نادي خيتافي".

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وأردف: "يشارك لاعبو ومدربو نادي خيتافي، بصفتهم محترفين على أعلى مستوى، في هذا المشهد ويدركون التأثير الإعلامي للعب في أفضل دوري في العالم ولكن علاوة على ذلك، فهم أشخاص لديهم مشاعر، ولديهم عائلة وأصدقاء يعانون معهم ويستحقون الاحترام".

وتابع البيان: "كل هذا يضر بشكل خطير بصورة نادينا والمنافسة والمهنيين الذين يتكونون منه، لقد كان نادي خيتافي معروفًا دائمًا بكونه فريقًا يحترم المنظمات والمنافسين والأعضاء الآخرين في عالم كرة القدم. ولكن، ونظراً لخطورة الأحداث، فقد حان الوقت لنرفع صوتنا وندافع عن شرف لاعبينا ومدربينا. نادي خيتافي ضد العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة”.

الهتافات المسيئة التي تطرقت إلى جرينوود كانت تتنناول اتهامات الاغتصاب التي تعرض لها والتي أثبت براءته منها قضائيًا، إضافة إلى نعته بـ"الميت" نظرًا لعدم لعبه كرة القدم بشكل احترافي طيلة أكثر من عام.