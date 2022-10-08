خيتافي ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة خيتافي ضد ريال مدريد في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لموسم 2022/2023

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خيتافي 0×1 ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

نهاية المباراة بفوز صعب لريال مدريد على خيتافي بهدف نظيف سجله ميليتاو

92' مطالبات من لاعبي خيتافي بركلة جزاء ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب

90' عرررضية من ألابا ولكن دفاع خيتافي يشتت الكرة لركلة ركنية

89' ركنية لخيتافي، دفاع ريال مدريد يشتت الكرة وتصل إلى ألينيا الذي يسددها قووية ولكنها عالية عن المرمى

87' تسديدة من فالفيردي الذي يحاول استغلال خروج الحارس من مرماه ولكنها تمر بجوار القائم

تبديلين لريال مدريد بدخول ناتشو وأسينسيو

76' تسديدة قوووووووووووية من فالفيردي ولكن سوريا يمسك الكرة على مرتين

67' هدوء نسق اللعب قليلا في الدقائق الماضية

56' هدف ملغي لريال مدريد بسبب وجود تسلل على رودريجو

49' قرريبة لخيتافي، دفاع الريال يشتت الركنية، تصل إلى دوارتي على حدود المنطقة.. تسديدة قوووية ولكنها تمر بمحاذاة القائم الأيمن

48' خطيررررررة لخيتافي، تسديدة من ألينيا ولكن لونين يتألق ويُخرج الكرة بأطراف أصابعه لركنية

47' أوووووووووووه هجمة ملكية بسبعة أرواح.. سوريا يتصدى لتسديدة والدفاع يعترض أكثر من واحدة داخل منطقة الجزاء

46' تسديدة قوووية من رودريجو من خارج المنطقة ولكن الكرة عالية عن المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على خيتافي بهدف نظيف

42' حكم المباراة يعود لتقنية الفيديو ويقرر إلعاء قراره، لأن الكرة تجاوزت الخط قبل أن ينطلق بها فينسيوس وتتم عرقلته

رررركلة جزاء لريال مدريد بعد أن تمت عرقلة فينسيوس جونيور من قِبل داميان سواريز

39' فررررصة لريال مدريد، عررضية من فالفيردي ورأسية من رودريجو.. ولكن سووريا يمسك بالكرة

37' عرررضية من رودريجو وتسديدة قووية من فالفيردي ولكن الكرة عاااالية عن المرمى

31' سقوط مدافع خيتافي على الأرض بعد أن ارتطمت تسديدة تشاوميني القوة برأسه.. توقف اللعب لعلاجه

26' ركنية لريال مدريد، تنفذ بطريقة جميلة، تصل إلى مودريتش الذي يسدد كرة قوووية ولكنها بعيدة قليلا عن القائم

22' أوووووووه خطيرررة لخيتافي، تسديدة قوووية كانت بحاجة إلى لمسة من مايورال لتسكن الشباك، ولكن الكرة تمر من أمامه وتمر بجوار القائم، ضربة مرمى لريال مدريد

18' فررصة لريال مدريد، تسديدة من رودريجو ولكن الكرة عالية عن المرمى

8' تسديدة من مودريتش من على حدود منطقة الجزاء ولكن الكرة تمر بعيدة عن مرمى خيتافي

3' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ميليتاو يسجل الأول لريال مدريد، ركنية تصل إلى البرازيلي الذي يسددها برأسه في المرمى

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد

يبدأ أنشيلوتي بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

أندري لونين

دافيد ألابا - أنطونيو روديجير - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

إدوارد كامافينجا - أوريلين تشاوميني - لوكا مودريتش

فينسيوس جونيور - رودريجو جوس - فيدريكو فالفيردي

تشكيل خيتافي

يبدأ كيكي سانشيز بالتشكيل التالي..

التشكيل | 5-3-2

دافيد سوريا

فابريزيو أنجليزي - دجيني داكونام - ستيفان ميتروفيتش - دومينجيوس دوارتي - داميان سواريز

كارليس ألينيا - أنجيل ألجوبيا - لويس ميلا

إنيس أونال - بورخا ماريوال

في المقابل يتواجد خيتافي في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين وضعه في جدول الترتيب.

يسعى المرينجي لتعويض تعثره في الجولة الماضية بالتعادل مع أوساسونا وكسر عقدة خيتافي خارج أرضه حيث حقق فوز وحيد في أخر أربع جولات، من أجل مواصلة اقتسام الصدارة مع برشلونة وخوفًا من فقدانها قبل الكلاسيكو بالجولة المقبلة.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة خيتافي ضد ريال مدريد في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لموسم 2022/2023، على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز.