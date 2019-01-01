خوليت: ميلان أنفق أمواله على لاعبين لا يحتاجهم الفريق

تمنى بداية مختلفة مع الثنائي باولو مالديني وبوبان بعد تعيينهما بالروسونيري

يتمنى النجم الهولندي رود خوليت، أن يقود الثنائي باولو مالديني وزفونيمير بوبان فريق ميلان الإيطالي للمجد مرة أخرى.

ميلان كشف مؤخراً عن تعيين أسطورته باولو مالديني كمدير رياضي بالفريق، بينما يعاونه بوبان بمنصب مدير الكرة

خوليت أسطورة الكرة الهولندية، الذي سبق وأن لعب للروسونيري في الثمانينات وحتى أوائل التسعينات، أبدى رأيه في هذه الخطوة.

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وقال خوليت في تصريحات صحفية:"ميلان كافح خلال السنوات الماضية، لذلك عليهم التحسن، أتمنى لهم التوفيق ولباولو بالقيام بوظيفة جيدة".

وأضاف:"بناء أي فريق جيد يتطلب منك إنفاق الأموال وشراء لاعبين على أعلى مستوى".

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وتابع:"مع الأسف أن المسؤولين في ميلان بالآونة الأخيرة، كان لديهم المال ولكن أنفقوه بطريقة سيئة على لاعبين لم يحتاجهم الفريق".

يذكر أن ميلان أقال في وقت سابق مدربه جينارو جاتوزو، عقب احتلال المركز الخامس بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، والفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.