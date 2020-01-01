خوفاً من يونايتد وإنتر.. يوفنتوس يستعد لتجديد عقد نجم الفريق

إدارة يوفنتوس تريد الحفاظ على لاعبها المتألق

أكدت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي أنها تحاول إقناع اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا بتجديد تعاقده في الفترة المقبلة.

ديبالا الذي عانى في بداية الموسم من عدم اللعب أساسياً في المبارايات المختلفة ولكن فرض نفسه على المدرب ماوريتسيو ساري.

وحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية: "فأن يوفنتوس لن يستسلم في تجديد عقد اللاعب الأرجنتيني.

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وأضافت: "يوفنتوس سيحاول تقديم عرض كبير للاعب من أجل تجديد التعاقد في الفترة المقبلة".

ومن المفترض أن يحصل ديبالا على عدد كبير من الامتيازات أبرزها ضعف العقد الذي يحصل عليه الآن بالإضافة إلى دور في قيادة الفريق.

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باولو كان على رادار عدد من الفرق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية أبرزهم مانشستر يونايتد وإنتر.

يذكر أن اللاعب الأرجنتيني لعب هذا الموسم رفقة يوفنتوس 31 مباراة وسجل 12 هدف وصنع 11 أخرين في كل المسابقات رفقة السيدة العجوز.